《瘋狂動物城2》熱映，即便觀看百遍亦能發現隱藏細節

“參與《瘋狂動物城2》制作的人員超過700名，他們在種族、年齡和性別方面呈現多樣性。即使在試映監測時，也會出現此處觀衆發笑而彼處觀衆無反應的情況，大家的反響各不相同。”迪士尼電影《瘋狂動物城2》創下了動畫電影全球首周票房收益曆史最高紀錄（約5.6億美元，約合8224億韓元）。參與《瘋狂動物城2》制作的布景擴展總監李淑熙（人名音譯下同）在2日的視頻采訪中表示：“多樣化的人員共存于制作團隊之中，這與電影的主題思想相通。正因如此，該作品才成爲能引發衆多觀衆共鳴的作品。”布景擴展總監（set extension supervisor）是運用多種數字工具負責制作背景或環境以強化故事敘述的角色。《瘋狂動物城2》除了李淑熙總監外，還有動畫師李賢珉和崔榮在等衆多韓國工作人員參與其中。這些在美國加利福尼亞州迪士尼總部工作的人員壹致表示：“作爲在美國屬于少數群體的韓國人，我們比任何人都更能對電影主人公‘朱迪’這壹角色産生共鳴。”朱迪是壹個看似柔弱卻成爲警察的兔子角色。李淑熙總監表示：“作爲韓裔女性，既懷有‘必須做得令人無愧’的壓力感，也並存著‘自己做得不錯’的自豪感。”該片于上月26日在韓國國內上映，目前觀衆人數已突破225.9萬人次，持續占據票房榜頭把交椅。尤其是作品中“栩栩如生的角色”成爲熱議話題。動畫師崔榮在表示：“在朱迪拜訪尼克時，兩人倚在門廊對話的場景，雖然並非爲突出兩者‘化學反應’的動態鏡頭，但仍推倒重來、重新繪制了四次。”《瘋狂動物城2》中多處可以發現向《料理鼠王》等以往迪士尼動畫致敬的場景。動畫師李賢珉表示：“我們希望即使人們觀看100遍，也能不斷發現新的東西。我們在細節和隱藏彩蛋上花費了極大的心思。”金泰彥記者 beborn@donga.com