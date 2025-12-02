韓國短道速滑“怪物滑手”林鍾彥（18歲）與“蘭博基利”金吉利（21歲）在奧運賽季最後壹場世界巡回賽（原世界杯）比賽中雙雙奪得金牌。林鍾彥于1日在荷蘭多德雷赫特舉行的2025-2026國際滑冰聯盟（ISU）短道速滑世界巡回賽第四站男子1000米比賽中，以1分25秒877的成績奪冠。這是他在繼個人首場成年組賽事（第壹站男子1500米）後，獲得的第二枚世巡賽個人項目金牌。林鍾彥表示：“在首站奪冠後，我的競技狀態不佳。這是奧運會前最後壹次能展現我能力的機會，能夠奪冠非常高興。”隨後，金吉利在女子1500米比賽中以2分26秒306的成績率先沖過終點，並歡呼慶祝。這是她繼第三站後，在該項目上連續第二次奪冠。該項目第二站冠軍崔珉祯（27歲）當天獲得銅牌。林鍾彥、金吉利、崔珉祯還與黃大憲（26歲）壹同出戰的混合2000米接力項目中爲韓國隊再添壹枚銅牌。隨著明年2月米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會的臨近，本賽季世界巡回賽以第四站比賽收官。韓國隊本賽季以9金、8銀、4銅的成績結束征程。總成績位列第二，僅次于加拿大（15金、7銀、9銅）。象征男、女組總積分第壹的“水晶球獎”分別由加拿大選手威廉•丹吉努（24歲）和考特妮•薩羅（25歲）獲得。韓國隊已連續兩個賽季與“水晶球獎”無緣。上賽季因參加哈爾濱冬季亞運會而缺席了第五站比賽，但本賽季參加了全部賽事卻仍未産生總積分第壹的選手。國際滑冰聯盟計劃于12日根據截至本站比賽的積分成績，向各國協會通報明年奧運會各項目的參賽名額數量（最多3個）。韓國在弱勢項目男、女500米上，很可能僅獲得各2個參賽名額。韓國隊在2022年北京冬奧會時，男、女500米項目也均是各只有兩人參賽。韓國代表隊將于2日回國，轉入奧運會備戰體制。金吉利表示：“韓國隊始終是奧運會上的壹支強隊。雖然我們有信心，但沒有什麽事情是完美的，我們將更加努力訓練。”任寶美 bom@donga.com