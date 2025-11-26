“首次挑戰夜間發射”，“努裏”號已豎起

距離用韓國自主技術製造的韓國型運載火箭“努裏”號第四次發射僅剩一天。正在全羅南道高興郡羅老宇宙中心準備發射的“努力”號將於26日裝填燃料及氧化劑，於27日0時55分許飛向太空。25日，長約50米的“努裏”號避開降雨從上午9點起從組裝棟移往發射臺。從組裝棟到發射臺只有1.8公里，步行約20分鐘就可以到達，但“努裏”號的移動歷時約1小時40分鐘。因爲在移動過程中受到的小震動也會對發射產生影響，所以利用無震動車輛以每小時1.5公里的速度緩慢移動。之後完成了把平放的機體垂直豎立的工作，爲了提供燃料及氧化劑，連接了臍帶塔。宇宙航空廳將於26日晚8時許召開發射管理委員會會議，綜合氣象情況及發射準備情況檢查結果等，確定發射時間。此次發射預定在27日0時54分至凌晨1時14分之間進行。這是首次挑戰夜間發射。韓國航空宇宙研究院韓國型運載火箭高度化事業團長朴鍾燦（音）在與本報的通話中表示：“夜間並不是技術上更難。爲了確認參與人員的體力和集中力，還進行了多次事前訓練。”剩下的關鍵是當晚的氣象狀況。出乎意料的是，降雨對發射沒有太大影響。重要的是風速。如果地面平均風速達到每秒15米以上或瞬間最大風速超過每秒21米，發射就要延期。根據目前的天氣預報，該時段的風速爲每秒1米。發射成功與否要到27日凌晨2點20分才能確認。在確認主搭載衛星“新一代中型衛星3號”是否穩定進入目標軌道後，將決定最終成功與否。“新中3號”將在發射13分鐘後發射到600公里高空。在2023年的第三次發射中，主載衛星“新一代小型衛星2號”進入了預定軌道，但副載衛星韓國天文研究院的羣集衛星“鷸月星”4顆中有1顆未能從分離管中彈出。此次發射，航空宇宙研究院爲了能夠立即確認是否彈出，將在分離管新增2臺攝像機，拍攝衛星彈出過程的攝像機達到3臺。朴鍾燦表示：“航空宇宙研究院、韓華宇航等所有參與機構的研究員都在各自的崗位上履行職責。希望國民們多多支持與鼓勵。”崔智媛記者 jwchoi@donga.com