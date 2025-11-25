李在明：“南北構建和平體制時，不舉行韓美軍演爲好”

韓國總統李在明當地時間23日表示：“朝鮮最敏感的是韓美聯合軍事演習。如果南北（韓朝）間和平體制得以牢固構建，不舉行（韓美軍演）爲好。”這是在示意，爲了與朝鮮構建和平體制，可以把韓美聯合軍事演習作爲談判籌碼。正在巡訪中東、非洲四國的李在明當天在前往最後一站土耳其的空軍一號飛機上舉行的座談會上就韓美聯合軍事演習表示：“也有人主張先壓縮演習規模或推遲舉行。”他還說：“如果南北間和平體制得以牢固建立，不要（軍演）爲好。根據情況，它可以成爲槓桿，也有可能成爲結果。現在難以馬上定論。”這是在暗示中斷韓美聯合軍演可以用作韓朝、朝美對話的補償。韓國國家情報院4日在國會情報委員會國政監查中報告稱，“朝鮮可能會以密切與俄羅斯的關係、改善與中國的關係爲跳板，優先與美國接觸，預定舉行韓美聯合軍演的明年3月，有可能成爲重啓朝美對話的分水嶺”。此前，朝鮮勞動黨副部長金與正在9月的談話中就韓美聯合軍演反對稱：“這是盲目炫耀實力。”李在明表示：“從長遠來看，大韓民國的防衛應由大韓民國自己負責，建立儘可能不舉行軍事演習、不用打仗、沒必要打仗的和平體制。（這種情況下）美國總統特朗普不太喜歡的、花錢的聯合軍事演習，就不用舉行了吧？”他還強調：“沒有戰時作戰指揮權，一些人誤以爲沒有外部的支援就無法進行自我防禦，或者引發曲解，這種情況應該儘快改善。”根據韓美安保磋商會聯合聲明，韓美決定明年完成作戰權第二階段檢驗等，加快移交作戰權的速度。此外，李在明當天對土耳其進行國事訪問，與土耳其總統埃爾多安舉行了首腦會談。李在明在首腦會談中討論了加強軍工、核能、生物領域的合作方案，並簽署了諒解備忘錄。朴訓祥 tigermask@donga.com