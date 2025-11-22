蔡上等兵事件特檢組指控尹錫悅指示勿處罰林成根…12名嫌疑人全被起訴

負責調查海軍陸戰隊蔡某上等兵殉職事件及調查外部壓力嫌疑的蔡上等兵事件特檢組（特別檢察官李明賢）21日將包括被指爲外部壓力頂點的前總統尹錫悅在內的前國防部長官李鍾燮等共12人移交審判。此舉距蔡上等兵死亡已2年4個月，距特檢組啓動調查過去了142天。特檢組方面21日表示，以調查外部壓力嫌疑相關，對前總統尹錫悅適用濫用職權妨礙權利行使和公用文書無效等嫌疑，進行了不拘留起訴。特檢組將前總統尹錫悅連同前國防部長官李鍾燮、前國家安保室長趙太庸、前國防部次官申範澈、前國防部政策室長許泰根、前國防部發言人全河奎、前國防部軍事輔佐官朴振熙、前國防部法務管理官柳在恩、前國防部企劃管理官柳均惠、國防部檢察團長金東赫、前海軍陸戰隊司令官金界煥、國防部組織統籌負責人李某也移交審判。特檢組說明公訴理由稱：“尹錫悅指示將前海軍陸戰隊第壹師團長林成根排除在嫌疑人之外，侵害了軍事警察調查的公正性和職務執行獨立性。”根據特檢組調查結果，前總統尹錫悅于2023年7月31日接到關于蔡上等兵殉職事件的海軍陸戰隊調查團調查結果報告後，向參謀們表示“如果因這種事情連師團長都處罰，誰還能當師團長”，並表現出“憤怒”。特檢組判斷，此後通過保留或收回擬移交警察的調查記錄的方式，試圖隱瞞和縮小蔡上等兵殉職事件。特檢組輔佐官鄭旼泳（音）在簡報中表示：“此事件屬于重大權力型犯罪。”特檢組在調查期限截至本月28日之際，預計將于近期對前國防部長官李鍾燮的駐澳大利亞大使逃逸嫌疑等相關事件進行處理。呂根鎬記者、具民基記者 yeoroot@donga.com、koo@donga.com