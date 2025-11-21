特朗普政府批准向阿聯酋和沙特企業出口7萬顆英偉達最新AI芯片

美國唐納德•特朗普政府已批准向沙特阿拉伯等中東主要友邦國家出口英偉達（NVIDIA）最新人工智能（AI）芯片。此前，唐納德•特朗普總統曾提及限制高端人工智能芯片出口的可能性，但有解讀認爲，這表明只要對美國安全不構成威脅且經濟利益得到保障，即可向友邦國家提供此類芯片。據《華爾街日報》報道，美國商務部于19日（當地時間）批准向沙特人工智能企業胡邁因和阿聯酋G42出口英偉達最新芯片。批准數量爲英偉達最新服務器用圖形處理器（GPU）GB300及同等性能芯片，每家企業3.5萬顆，總計7萬顆。GB300是應用當前全球最高性能人工智能芯片布萊克威爾的産品。這意味著唐納德•特朗普政府解除了此前喬•拜登政府爲防止技術通過第三國泄露至中國而對中東地區設置的出口管制。唐納德•特朗普政府似乎是考慮到美國企業的實利而作出這壹決定。據《華爾街日報》報道，美國商務部長霍華德•拉特尼克堅持中東友邦國家必須先履行此前承諾的對美投資，才能獲得人工智能芯片出口許可。據悉，此舉導致談判直至最後階段均被推遲。最終，在沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼于18日訪問白宮與唐納德•特朗普總統會談後，許可才得以批准。在此次會談中，兩國同意沙特胡邁因與埃隆•馬斯克的xAI及英偉達合作建設500兆瓦規模的數據中心。然而，唐納德•特朗普政府在解除出口限制的同時，強制要求實施高強度安保措施。美國商務部下屬機構工業與安全局（BIS）計劃對此次出口的芯片實施嚴格安保規定，以防止其流入中國華爲等制裁對象企業。此外，工業與安全局還將持續監控相關規定是否得到妥善遵守。有觀測認爲，允許向中東友邦國家出口人工智能芯片對韓國也具有積極影響。特別是，分析指出，英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳上月訪韓時承諾的向韓國供應的人工智能芯片數量也有可能按計劃進行。黃仁勳已表示將向韓國主要企業供應26萬張最新圖形處理器。林賢錫 lhs@donga.com