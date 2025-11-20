DEUX時隔28年發布新曲 利用AI技術複原已故金城宰語音

1990年代廣受歡迎的嘻哈二人組“DEUX”在28年後即將發布新曲。已故金城宰（照片右側）的聲音通過人工智能（AI）技術得以複原並融入歌曲中。19日，據DEUX成員李賢道（53歲）領導的Wide-Company透露，DEUX將于27日下午6時公開正規四輯的開篇之作——新曲《Rise》。這首歌曲延續了DEUX標志性的新傑克搖擺風格，並借助AI人聲複原技術收錄了金城宰的歌聲。Wide-Company相關人士表示：“《Rise》是設想DEUX若在第三張專輯後繼續發行作品可能呈現的音樂風格而創作的歌曲。”他解釋道：“正如歌曲標題‘重新掘起’之意，這首作品將以現代手法重現DEUX的音樂遺産，宣告其正式回歸。”DEUX團隊爲制作新曲，與專業語音AI公司建立合作關系，致力于以現代技術還原DEUX的嗓音與情感。正規四輯項目由李賢道擔任總制作人。DEUX于1993年出道，被公認爲推動韓國嘻哈音樂大衆化的代表性團體。憑借《回頭看我》、《在夏天裏》等作品廣受喜愛，但于1995年發行正規三輯《Force Deux》後宣告解散。包含兩人聲音的最後壹張專輯是1997年發行的精選集《Deux Forever》。DEUX以此次《Rise》的發布爲起點，計劃于明年上半年推出正規四輯。Wide-Company與韓國電訊將于27日在首爾鍾路區光化門韓國電訊廣場及世宗文化會館庭院舉辦題爲“The Sound Stage with KT”的試聽活動。史智媛記者 4g1@donga.com