“俱樂部毒品”查獲量四年間激增七倍，歐洲來源氯胺酮拉響警報

以年輕群體爲主要目標的所謂“俱樂部毒品”走私查獲量今年首次突破100公斤。最近四年內查獲量大幅增長至7.3倍。尤其作爲俱樂部毒品代表的氯胺酮（Ketamine），其1公斤以上大規模走私急劇增加。據18日韓國關稅廳對今年1月至9月俱樂部毒品走私管制現狀進行分析的結果顯示，此期間共查獲115.9公斤規模的俱樂部毒品。這相當于約232萬人可同時吸食的量。俱樂部毒品包括搖頭丸（MDMA）、氯胺酮、LSD等，主要在俱樂部、派對、娛樂場所等消費。該類毒品會引發感覺麻痹、幻覺、疲勞減少、刺激增加等反應，且部分被濫用于性犯罪，國內也對此予以密切關注。俱樂部毒品查獲量以2021年（15.8公斤）爲基准，四年內增長至7.3倍。2022年首次突破50公斤，今年在9個月內便超過去年全年查獲量（79.9公斤），再次刷新曆史最高紀錄。整體查獲案件數從2021年215起減少至2025年9月累計基准116起，減少近100起。然而在查獲案件數減少的同時，查獲量反而增加，出現“走私大型化”現象。尤其以氯胺酮爲中心，大規模走私急劇增加。1公斤以上大型氯胺酮走私查獲案件數從2021年1起大幅增加至今年1月至9月的15起。同期整體查獲量也從5.9公斤增至101.9公斤，激增約17.3倍。關稅廳認爲，在歐洲活動的國際毒品組織爲開拓新市場，正試圖向國內走私氯胺酮。今年氯胺酮主要發送國爲法國（57.1公斤）、英國（11.8公斤）、德國（10.8公斤），均爲歐洲國家。對此，關稅廳判斷俱樂部毒品走私增加與以青年層爲基礎的需求擴散相關聯的可能性很高，計劃集中阻斷供應鏈。將基于人工智能（AI）開發並升級分析篩選高危旅行者和危險貨物的系統，並對高危旅行者、特快貨物、國際郵政等實施集中檢查。還決定追加引入毫米波搜索器、拉曼光譜儀、離子掃描儀等尖端毒品探測設備。關稅廳廳長李明九（音）表示：“俱樂部毒品走私是以承擔我們未來的青年層爲目標的嚴重犯罪”，並表明“將投入所有力量，從邊境階段源頭阻斷毒品走私”。世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com