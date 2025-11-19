蓬佩奧：“金正恩是邪惡之人……真相清單中含有建造核潛艇，令人鼓舞”

美國前國務卿邁克·蓬佩奧當地時間17日就朝鮮國務委員長金正恩表示：“他是邪惡之人，他相信整個韓半島都是自己的。”蓬佩奧當天在法務法人“大陸亞洲”在美國華盛頓主辦的座談會上指出：“金正恩相信朝鮮一直受到不公正待遇，執着於尋找找回的方法。”特朗普第一屆政府的目標不是把金正恩“變成好人”，而是“讓他放棄核武器”，但蓬佩奧自我評價“沒有取得成功”。蓬佩奧曾在特朗普第一屆政府中擔任國務卿、中央情報局局長等職務。當時他曾四次訪問朝鮮，被認爲是主導美朝談判的關鍵人物。對於談判失敗的原因，蓬佩奧稱，“每當金正恩會見特朗普總統或我時，這一旅程總是從（中國）北京開始。我們談判的對象不是金正恩，而是（中國國家主席）習近平。”他還稱：“朝鮮的核武器不是單純朝鮮一家的問題，而是兩人（金正恩和習近平）的共同戰略。金正恩幾乎沒有獨立的‘決定權’。歸根結底，這不是朝鮮的問題，而是需要與中國解決的問題。”對於特朗普第二屆政府上臺後對美朝談判的關心低於第一屆一事，蓬佩奧強調：“關於朝鮮議題，幾乎沒有‘行動空間’。事實上，沒有說服金正恩放棄核武器的‘胡蘿蔔’。”他解釋說：“幾乎沒有可用於朝鮮的‘鞭子’。改變這種狀況的手段並不多。”蓬佩奧認爲，特朗普第二屆政府中就朝鮮問題“似乎得出了‘沒有多少行動餘地’的結論”。不過，對於特朗普正式承認朝鮮爲“擁核國家”，他認爲可能性非常低。此外，就美國上個月通過韓美首腦會談承諾正式啓動韓國核動力潛艇開發程序一事，蓬佩奧表示：“非常令人鼓舞。對協議這一內容感到吃驚。”不過，他慎重地表示：“目前只有最高水平的宣言，幾乎還沒有整理細節。”對於是否認爲韓國需要核潛艇的提問，他答道：“是的。金正恩擁有核能力，要想應對這一威脅，必須讓韓國國民得到充分的保護。”他還說：“有必要進行更多的討論和詳細研究。我認爲在美國國會獲得超黨派的支持是完全可能的。”申晋宇 niceshin@donga.com