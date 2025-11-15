法國養老金改革推行兩年後中斷……如果改革受阻，將是如此艱難



法國衆議院決定將開始領取養老金的時間從62歲逐漸推遲至64歲的養老金改革措施在實施2年零2個月後叫停。法國政府爲了通過明年的預算案，急需在野黨協助，向衆議院提交了中斷退休金改革的議案。重啓時間推遲到下屆大選以後的2028年，因此能否再次實行還是未知數。兩年前，政府跳過議會表決，利用政府可以立法的憲法特別條款，強行推進退休金改革，最終還是擱淺了。



2023年3月，法國總統馬克龍表示，“相比民意調查中的支持率，我更願意選擇國家整體的利益”，拋出了養老金改革的殺手鐗，並從當年9月開始實行。但是，由於輿論對收入減少的反對和政治圈趁機而動的反對，改革經歷了危機。在過去的2年裏，總理5次易人，政治持續混亂，最終政府舉起了白旗。法國政府預測，由於退休金改革的中斷，今後兩年將追加22億歐元（約3.7萬億韓元）的費用。如果改革不能恢復，負擔會更大。



一度被認爲是成功範例的法國養老金改革以失敗告終，其教訓是，一旦“福利病”加深，就難以治癒，即使改革再緊迫，也不能在沒有社會層面的說服和團結努力的情況下強行推進。養老金領取者增速是法國2.4倍的韓國，應該把它作爲反面教材。韓國雖然比法國承受着更大的改革壓力，但改革卻停滯不前。今年3月國會時隔18年就參數改革達成一致，卻只進行了“多繳多領”的半邊改革，結構性改革的後續討論實際上處於停滯狀態。最近受到股價上漲的鼓舞，甚至出現了“只要提高運營收益率，即使不進行結構改革，也可以避免年金枯竭”的錯誤期待。



李在明總統13日表示，“必須通過6大核心領域的結構改革，使潛在增長率反彈”，把養老金改革列爲主要課題之一。只有從具有改革意志和動力的政府任期初期開始強力推進，才能取得成功。如果考慮到選舉，看着輿論的臉色猶豫不決，稍有不慎就會錯過黃金時間。必須銘記，養老金改革越是拖延，社會矛盾就會加劇，未來一代要承擔的負擔就越大。

