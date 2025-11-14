高考出題委員長：“刪除有利於課外輔導學生的題型”

“排除了對在課外輔導中熟悉解題技巧、反覆訓練的學生有利的考題。”2026學年大學修學能力考試（高考）出題委員長金昌元（音，京仁教育大學國語教育系教授，照片）13日在政府世宗大樓舉行的高考出題方向發佈會上表示，“出題時，僅憑公共教育過程所涉內容就可以掌握辨別力”。雖然他沒有直接提及從2024學年高考起一直維持的“排除殺手鐗”出題基調，但似乎繼去年之後，今年也維持了相關方針。今年高考中，自然類考生爲了取得高分而選擇社會探究科目的所謂“社探跑”現象達到極點。在此次高考探究領域的應試者中，選擇至少一門社會探究科目的考生佔77.3%（41.1259萬人），是自2022年度引入目前綜合型高考制度以來的最高值。對此，金昌元表示：“社探跑現象是選修課有利與否問題在不同領域間擴展的表現。今年的題目是以去年高考基調和今年6月、9月模擬考試結果基礎的出題的，以儘量減少選考科目間的利弊。”2024學年高考被評價爲所謂的“煉獄高考”（非常難的高考），而去年儘管因醫科大學（醫學院）擴招導致復讀生（兩次以上報考大學的考生）數量創下21年來最高記錄，但整體難度仍被認爲較爲平穩。金昌元表示：“今年也延續了去年高考出題基調，努力使與去年相比標準分數差距不大，絕對評價科目的英語部分也是適當出了題。”去年高考各科目的標準分數最高分爲國語139分、數學140分。標準分數是根據科目難度變換原始分數換算後的分數，考試越難，最高分就越高。通常情況下，國語、數學的標準分數在140分中後區間時被歸爲困難的高考，130分初中區間時是容易的高考。金敏智記者 minji@donga.com