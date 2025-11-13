小規模面對面考試也出現“人工智能作弊”……韓國的大學仍然毫無防備



繼高麗大學和延世大學揭發利用生成型人工智能程序“聊天GPT”的學生集體作弊行爲後，包括首爾大學在內的其他大學也發生了類似的作弊行爲。與在大規模非面對面考試中出現作弊行爲的高麗大學或延世大學不同，首爾大學處於小規模面對面考試的情況。“人工智能作弊”不分線上和線下正在擴散。



首爾大學在最近舉行的教養科目“統計學實驗”期中考試中，部分學生在聊天GPT的幫助下制定了答案。該科目是30多名聽課生的面對面授課，去年12月也曾被提出過類似的疑惑，但由於證據不足，在沒有受到懲戒的情況下結束。今年6月，在首爾女子大學專業科目面對面考試中，部分學生用人工智能製作敘述型試題的事實被揭發，被處以0分處理。據悉，所有課程和考試都在網上進行的網絡大學中，人工智能作弊行爲非常普遍，甚至出現了“正直就要吃虧”的說法。3年前聊天GPT面世後，問題一再出現，但韓國諸多大學仍處於無防備狀態。



對於大學的人工智能作弊行爲，指責學生缺乏倫理意識的呼聲很高。但是，正如人工智能帶來的革命性變化一樣，需要回顧一下教育現場是否也在發生變化。海外主要大學擺脫了單純的知識傳授和正確答案的評價方式，制定了符合人工智能時代的學習和評價戰略，提出了在此過程中允許使用人工智能到什麼程度的指導方針。但是在韓國，只有極少數大學制定了運用人工智能的方針。由於長期凍結學費導致財政惡化，對“人工智能作弊”面前脆弱的大型非面對面授課正在增加，因此制定人工智能方針是奢侈的。



即便是財政寬裕的中小學中，也有17個市、道教育廳中的7個尚未制定使用人工智能的相關指導方針。已經制定方針的地方，也只是提出了“必須倫理性地使用教育”等原則，因此被評價爲有名無實。中學的評價結果被用於升學，因此對公正性問題尤爲敏感。應該根據“聊天GPT世代”使用人工智能已成日常的現實，改變教育和評價方式，對於中小學，應出臺教育部層面的具體應用方針。

