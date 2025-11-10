“軍工特使”姜勳植本週將前往阿聯酋進行推銷

據多名政府消息人士9日透露，總統祕書室長姜勳植將於本週訪問中東軍工出口核心國阿聯酋。自10月17日被任命爲戰略經濟合作特使後，姜勳植一個月內繼波蘭、羅馬尼亞、挪威之後，將展開第四個國家阿聯酋的韓國軍工外交。據悉，上個月在慶州亞太經合組織（APEC）峯會期間，姜勳植還與印度尼西亞外交部長及加拿大總理辦公廳主任等進行了非公開的軍工磋商。預計此次訪問期間姜勳植將與阿聯酋王儲哈立德·本·穆罕默德·阿勒納哈揚再次會面。據悉，姜勳植上個月底與爲參加亞太經合組織會議訪韓的哈立德在慶州單獨進行了面談。阿聯酋下週將舉行中東最大規模的航空產業展示會迪拜航空展。阿聯酋2022年與韓國簽訂約4萬億韓元的中程地對空導彈“天弓-2”的出口合同，對引進國產超音速戰鬥機KF-21等表現出濃厚興趣。今年4月，兩國空軍還簽署了《關於KF-21全面合作的意向書》。據悉，姜勳植10月30日與印尼外長蘇吉約諾面談時強調，要順利推進共同開發及採購KF-21的事業。印尼決定共同開發KF-21後引進48架這一機型，最近正在權衡引進土耳其、中國、法國等其他國家的新型戰鬥機。KF-21的開發及銷售在韓國軍工成果中佔很大一部分，因此政府計劃說服印尼方面。據悉，印尼總統普拉博沃將於12月訪問韓國。朴訓祥記者、申圭鎮記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com