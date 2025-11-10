Rosé《APT.》與K-pop獵魔女團《Golden》入圍格萊美獎綜合類獎項

引發全球熱潮的BLACKPINK成員Rosé（本名朴彩英）的《APT.》與動畫《K-pop獵魔女團》主題曲《Golden》，入圍美國大衆音樂界最高權威“格萊美獎”綜合類獎項（general fields）最終候選名單。尤爲引人注目的是，《APT.》在格萊美獎最高獎項級別的3個類別中，有2個獲得提名。據當地時間7日美國國家錄音藝術與科學學院（NARAS）消息，定于明年2月舉行的第68屆格萊美獎中，Rosé與布魯諾•馬爾斯合唱的《APT.》入圍年度歌曲、年度唱片及最佳流行對唱/組合表演等3個類別候選名單。年度歌曲、年度唱片與年度專輯壹同被視爲格萊美獎最高獎項。奈飛（Netflix）動畫《K-pop獵魔女團》的原聲帶《Golden》也獲得年度歌曲等5個類別提名。由此，《APT.》與《Golden》將在年度歌曲和最佳流行對唱/團體表演2個類別中同台競技。HYBE與環球音樂集團旗下廠牌GeffenRecords合作推出的新生代女團KATSEYE同樣入圍最佳新人獎和最佳流行對唱/組合表演候選名單，由此跻身綜合類獎項角逐行列。曾榮獲美國托尼獎6項大獎的韓國原創音樂劇《也許是美好結局》入圍最佳音樂劇專輯候選名單。創立于1959年的格萊美獎與公告牌音樂獎（BBMA）、全美音樂獎（AMA）、MTV音樂錄影帶大獎（VMA）並稱爲美國四大音樂頒獎禮。該獎項注重音樂藝術完成度，其權威性廣受認可，即便僅獲得提名亦被視爲殊榮。在K-pop領域，防彈少年團（BTS）雖于2021至2023年連續三年入圍最佳流行對唱/組合表演類別，但始終與獎項失之交臂。美國本土輿論密切關注K-pop在格萊美獎的突破性進展。《洛杉矶時報》評論稱：“K-pop終于跻身主要獎項提名行列，這表明投票者已開始將其視爲具備藝術價值的文化現象，而非短暫熱潮。”《福布斯》雜志指出：“《APT.》與《Golden》獲得提名具有曆史意義但實至名歸——它們本就是格萊美候選名單中最具資格的歌曲。”大衆音樂評論家鄭旻宰（音）分析稱：“若說以往K-pop更多依賴粉絲狂熱，此次入圍則建立在當地廣泛受衆基礎之上，標志著實質性進步。但鑒于兩首作品均采用英語歌詞的流行曲風，格萊美對K-pop的接納限度仍可見壹斑。”第68屆格萊美獎頒獎典禮定于2026年2月1日在美國洛杉矶加密貨幣網體育館舉行。史智媛記者 4g1@donga.com