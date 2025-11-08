日本遊客遇難者的運柩費用和國格



去年年初，日本地面波電視臺TBS播放了講述韓日之間愛情故事的電視劇《Eye Love You》。這是去日本打工的韓國男性和日本上班族女性的故事。地面波廣播在黃金時間段晚上10點播出，在當地頗有人氣。



據悉，2日被酒後駕駛轎車撞死的58歲日本女性也是該劇的粉絲。她和女兒以三天兩晚的日程來到韓國，第一天晚上在首爾東大門站十字路口遭遇了慘禍。她們是在去10集電視劇最後場面登場的洛山公園的路上。自稱是該事件遺屬的人物X（前推特）上說：“母親以前就說過想去名爲《Eye Love You》的電視劇拍攝地洛山公園。”



就像這樣的電視劇一樣，成爲電視劇最後背景的洛山公園是男女主人公確認彼此心意並結束故事的幸福場所。一名50多歲的日本女性前往這一場所的旅程以悲劇告終。



與有句號的電視劇不同，現實還在繼續。因此更具悲劇性。失去母親的女兒因膝蓋和額頭受傷住進了韓國的醫院，在日本的遺屬們急忙趕到了韓國。面對在異國他鄉的忙亂事件，遺屬們連踏踏實實悼念故人的時間都沒有。因爲僅將屍體運回日本的費用就高達1500萬韓元。這種情況一公開，加害者方面就表示要支付這筆費用。此人喝着3瓶燒酒後深夜駕駛特斯拉，奔馳時釀成了這一事故。



遺憾的是，如果韓國政府能夠更加積極地出面會怎麼樣。如果運柩費不是加害者，而是政府先支付的話，那麼韓國給死亡的日本女性的家人帶來的疙瘩會不會變小一點呢?



這或許與韓國這個國家的國格有關。因爲在日本，不把此次事件視爲加害者個人問題的視線正在擡頭。朝日電視臺等當地媒體已經指出：“韓國對酒後駕駛致死處罰較弱。”



當然，韓國政府也沒有坐視不理。警方公開了遺屬因運輸費用而苦惱的事實，試圖給予幫助；還向來到韓國的遺屬們提供了住宿。但是據說沒有辦法支付這筆不低的運柩費。警方人士表示：“外國人在韓國遭受犯罪損失時，也可以通過國家出面補償損失的‘犯罪受害者救助制度’獲得補償，但不適於交通事故等過失犯罪。”



來到韓國的外國人發生事故時，政府曾支付過喪葬費，這一點也令人遺憾。2022年梨泰院慘案當時，政府向外國人遺屬支援了最高1500萬韓元的葬禮費用和2000萬韓元的生活支援金。這次真的沒有辦法了嗎？



訪問韓國的外國人去年爲1637萬名，比一年前增加約48%。據說今年會有更多的客人光顧。不能再重複58歲日本女性的事例了。

