國立中央博物館推出尋寶活動 集齊20件寶物可獲贈周邊商品

4日，首爾龍山區國立中央博物館3層。按照通過QR碼訪問的移動地圖指引，經過雄偉的高麗時代銅鍾和華麗的木造菩薩立像後，在佛教雕刻室的壹角，壹座高20厘米的青銅佛龛（便攜式供奉佛像的房屋形遺物）正沐浴著柔和燈光。這件獨特展品旁立著寫有“悲傷時代留下的珍貴之物”的說明牌。掃描QR碼後，音頻解說隨即響起：“這座制作于1417年的佛龛，得益于朝鮮總督府留下的玻璃底板照片檔案，才得以恢複原貌。”承托佛龛的粉青瓷器座台直至十余年前仍單獨存放在藏品庫中。據悉，通過查閱日據時期玻璃底板照片，它如灰姑娘的水晶鞋般尋回了真正歸屬。國立中央博物館爲紀念遷址龍山20周年，自上月22日起推出參與式觀覽項目“20年的故事，遺物與人”。從館藏44萬件文物中精選出近20年來身世被精彩揭曉或廣受觀衆喜愛的20件遺物。通過特制網頁構建尋寶式觀展體驗，根據尋獲寶物時收集的印章數量可兌換周邊商品。觀衆訪問網頁後，可通過“我的欣賞類型”測試定制專屬觀展路線。例如向安逸型推薦朝鮮白瓷“月亮罐”，向探險型推薦“高句麗古墳壁畫臨摹圖”。隨後依照標注文物位置的地圖在展館中探訪。連博物館露天庭院陳列的“藥師佛與彌勒佛”等平時易被忽略的展品也能細細觀摩。通過音頻解說聆聽20余位與文化遺産結緣的學術研究員的回憶也別具意趣。“瑞鳳冢新羅金冠”直至2015年方恢複原貌，負責研究員揭露了日據時期朝鮮總督府保管時造成損毀又草率修補的史實。記者于當日16時30分至18時閉館期間收集了10枚印章。雖可獲贈明信片與手提包，但爲其他觀衆考慮而婉拒。據博物館統計，迄今集齊20枚印章者已達1560人。完整收集者可獲明信片、手提包及周邊商品8折優惠券（或故事圖錄）。相關活動持續至12月28日。李知允記者 leemail@donga.com