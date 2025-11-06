LG電子首次向印度iPhone生産工廠供應設備

據確認，LG電子已向印度蘋果公司iPhone生産工廠供應智能工廠設備。LG電子向蘋果公司供應用于iPhone成品生産的制造設備尚屬首次。5日，印度主要經濟媒體《經濟時報》報道稱，“LG電子向在印度運營的蘋果公司iPhone生産線供應了自動化制造工藝用設備。”業界認爲，由于LG電子智能工廠設備通過了iPhone生産的苛刻質量標准，未來相關訂單增加的可能性很高。有評價認爲，LG電子的企業間交易（B2B）業務也將獲得發展動力。LG電子正將家電爲中心的業務結構向智能工廠解決方案、汽車電子、暖通空調等企業間交易領域多元化發展。LG電子首席執行官（CEO）趙周完于上月在慶尚北道慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會上，會見了美國英特爾公司管理層，重點討論了智能工廠解決方案合作方案等，正在加速新業務擴張。尤其是在取代中國而掘起的“世界工廠”印度取得成果，具有重要意義。全球企業爲應對美國高關稅風險與印度內需市場增長，正持續強化將以中國爲中心的生産基地向印度轉移的趨勢。蘋果公司也自2017年開始在印度生産iPhone，從去年iPhone16系列起，全系列産品均在印度生産。據此，有預測認爲印度智能工廠解決方案市場將快速增長。另外，近期LG電子印度法人成功完成企業公開募股（IPO），並推出了印度專用家電産品線，預計將進壹步加速當地業務擴張。李棟勳記者 dhlee@donga.com