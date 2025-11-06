中小企業因關稅和內需不振陷入困境 企業銀行逾期率15年來首破1%



中小企業專項國策銀行——IBK企業銀行的企業貸款逾期率在今年第三季度達到1.03%。這是自全球金融危機後的2010年第三季度（1.08%）以來，15年來的最高值。經濟衰退長期化導致未能按時償還貸款的中小企業急劇增加。五大地方銀行的中小企業逾期率也在第三季度平均達到1.10%，壹年內飙升0.53個百分點。國策銀行和地方銀行的逾期率同時突破危險警戒線1%，中小企業貸款迅速惡化的擔憂日益加劇。



這如實反映出因內需不振和美國關稅沖擊而面臨倒閉危機的中小企業現狀。本就因人工費、原材料價格飙升和中國低價産品攻勢而備受煎熬的中小企業，高關稅更是雪上加霜。美國將適用于鋼鐵、鋁的50%關稅擴展至400多種衍生品的8月份，僅相關出口中小企業就有133家倒閉。東亞日報采訪組走訪的京畿道始興市鋼鐵流通産業園區內，挂出租橫幅關門的企業比比皆是。此處供貨企業代表們紛紛訴苦：“比金融危機時更艱難”、“壹周只上三四天班，卻因無事可做午飯前就下班”。



靠借錢支撐的中小企業也因長期不景氣和高利率紛紛垮塌。截至今年9月，向法院申請破産的企業達1666家，較去年同期增加200多家。連續三年盈利卻連利息都無力支付的“僵屍”狀態中小企業比重，以去年爲准達18%。



更大的問題是中小企業經營環境未見好轉迹象。據中小企業中央會稱，中小企業展望的11月景氣指數爲77.5，仍遠低于基准線（100）。這意味著更多企業對出口和內需景氣持悲觀看法。應對彙率能力薄弱的中小企業對逼近每美元1450韓元的高彙率束手無策。步入超級周期（超繁榮期）的半導體産業的暖意未能波及根基企業。



在洶湧的保護主義浪潮中，拯救作爲出口支柱和就業核心的中小企業，直接關系到韓國經濟的生存。政府應通過通商、稅制、金融支持和擴大銷路等措施，爲有競爭力的中小企業暫緩危機，疏通呼吸。在僵屍企業的不良炸彈接連爆炸之前，也需通過結構調整實現軟著陸。絕不可漠視身處懸崖邊緣的中小企業的呼籲。

