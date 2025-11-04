38.97米！50歲諾貝爾楊樹高度超越1100歲龍門寺銀杏樹

首爾洪陵森林中樹齡50年的諾貝爾楊樹（Noble Populus）被記錄爲國內最高的樹木。山林廳國立山林科學院3日表示，首次利用激光雷達（LiDAR，自動駕駛傳感器）和無人機對諾貝爾楊樹的實際高度進行精密測量，結果確認爲38.97米。諾貝爾楊樹是楊柳科楊屬植物，爲歐洲楊樹與北美楊樹雜交而成的歐美楊（Populus euramericana）的栽培品種。1975年，通過韓日合作項目，50株被引入國內，種植于洪陵森林第壹植物園，目前有兩株在國立山林科學院本館前生長。該樹爲生長迅速的速生樹種，樹齡50年。此次測量的諾貝爾楊樹在50年間生長至38.97米，超越了國內已知最高的樹木——京畿道楊平郡龍門寺銀杏樹的高度。樹齡超過1100年的天然紀念物第30號龍門寺銀杏樹高度爲38.8米，周長達12.3米。諾貝爾楊樹比龍門寺銀杏樹高出17厘米，其高度接近國內成熟森林中大型樹木平均高度（20米）的兩倍。國立山林科學院生活圈都市森林研究中心長朴贊烈（音）表示：“該樹木生長處比周圍低約1米，水分易于積聚，形成利于生長的環境。”並稱“今後計劃持續觀測台風等氣象因素對其生長造成的變化。”（注：“Noble Populus”這個術語並不是壹個標准的植物學名稱，它可能是對某些特定楊樹品系或品種的壹種描述性稱呼。在楊樹栽培技術中，經常提到壹些優良的無性系或品種，它們可能因爲其優良的生長特性、抗逆性或經濟價值而被稱爲“noble”。）金兌泳 live@donga.com