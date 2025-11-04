出口與投資雙引擎拉動“半導體超級周期”……結構改革正當其時



韓國10月出口額超過595億美元，創下曆年10月最高紀錄。盡管因中秋節假期較去年同期工作日減少，出口額仍比壹年前增長3.6%。連日不斷刷新曆史高點的韓國綜合股價指數（KOSPI指數）在突破4000點僅壹周後，于3日壹舉站上4200點。出口與股市齊頭並進的背後支柱正是半導體。隨著韓國主力産業半導體進入超級周期（繁榮期），正爲飽受停滯困擾的韓國經濟注入活力。



半導體繁榮的暖意正溫暖著整個産業。據國家數據處統計數據顯示，9月産業生産環比增長1.0%，其中半導體生産驟增19.6%貢獻顯著。隨著半導體相關工程增加，建設投資大幅增長，半導體制造相關設備投資也持續擴大。第三季度國內生産總值（GDP）增長率錄得1.2%，提高了實現全年1%增長目標的可能性。得益于半導體企業業績改善等因素，今年1-9月法人稅征收額較去年同期增加逾21萬億韓元，稅收環境亦呈現好轉態勢。



業界普遍預期，本輪半導體繁榮將形成區別于2017-2018年的質變性長期超級周期。這是因爲隨著人工智能（AI）市場擴張，自動駕駛、機器人等新需求正持續湧現。當人工智能從學習向推理領域拓展時，不僅高帶寬存儲器（HBM）需求增長，傳統存儲器需求也同步上升。甚至出現了供應追趕不及需求的瓶頸現象。



然而若不能把握這難得的機遇，可能僅會收獲昙花壹現的效果。2017-2018年期間，韓國就曾沈醉于半導體繁榮而未能預籌人工智能轉型等未來變局。迫切的産業結構調整被壹再延宕，只顧忙著以新增稅收爲基礎擴大財政支出。待2019年半導體繁榮終結，韓國經濟亦陷入同步衰退，此後始終未能擺脫1%左右的長期低增長困局。



此次不應重蹈覆轍。企業界不應滿足于當前的繁榮局面，而應致力于超差距技術研發與創新。政府與國會需通過《半導體特別法》等支持措施爲企業提供支撐，並加速推進改善經濟體質、提升潛在增長率的改革進程。還有必要運用增加的稅收收入重振財政健全性。當借此半導體超級周期之機，實現陷入低增長泥潭的韓國經濟逆轉突圍，這或是最後壹次翻盤良機。

