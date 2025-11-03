韓國與中國確認改善關係……在美中之間設定座標更形重要



以慶州亞太經合組織（AEPC）峯會爲契機，李在明總統的主要國家外交日程繼韓美、韓日之後，1日以韓中首腦會談結束。李總統和中國國家主席習近平在會談中強調“加強戰略溝通”。戰略溝通是指爲防止兩國懸案演變成矛盾，事先進行協調。兩國首腦一致同意通過這一措施使兩國關係實現互惠、穩定發展。可以說，以韓美同盟爲基礎但不與中國對立的實用外交通過了第一次考驗。



自2016年“薩德”矛盾以來，韓中關係一直走下坡路。兩國首腦在此次會談上就定期舉行高層溝通渠道達成了一致，把重點放在了延長70萬億韓元規模的韓中貨幣互換等實質性經濟合作的進展上。對於“限韓令”和中國在西部海域的構造物，雙方也一致同意通過實務磋商解決問題。這些懸案刺激了韓國的反華情緒，一直是合作的絆腳石。此次會談爲兩國關係恢復奠定了基礎，因此應儘快找到實質性的解決方法。



韓國推進核動力潛艇成爲首腦會談議題，這可能會給今後韓中關係帶來負擔。據說，習主席對核潛艇表示擔憂後，李總統解釋說它是防禦性的。只有說服中國，核潛艇不是參與美國對華軍事施壓，而是遏制朝鮮所必需，這樣才能防止像“薩德”那樣演變成不必要的矛盾。



李總統向習主席介紹了韓國政府的“朝鮮無核化”構想，並囑咐中國在重啓韓朝對話方面發揮建設性作用，但中國政府公佈的會談結果中並未提及。對於試圖與朝鮮密切接觸以對抗美國的中國來說，勢必會意識到朝鮮在會談之前曾威脅說“無核化是黃粱美夢”。即便朝美開始對話，如果理應說服朝鮮的中國像現在這樣態度消極，李總統的無核化目標也很難不遇上難關。



這表明，李總統的實用外交今後要克服的困難並不少。中國是韓國最大貿易國，同時在產業結構方面，兩國的關係是既在某些方面展開競爭、也在某些方面進行合作。不能再袖手旁觀近10年來一直維持的冷淡關係。另外，作爲同盟國，韓國不得不協助美國牽制中國，這也是現實。越是這樣的時候，越要明確設定靈活但不可動搖的外交座標。只有這樣，才能擺脫在美國面前站在美國一邊、在中國面前站在中國一邊式的隨機應變，具備共同說服兩國的力量和名分。

