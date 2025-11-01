黃仁勛宣布與韓國建立AI同盟 供應26萬張尖端芯片

英偉達（NVIDIA）將向韓國政府及企業供應26萬張人工智能（AI）用高性能圖形處理器（GPU）。此舉有望解決被視為韓國AI競爭力最大短板的GPU短缺現象，並推動以官民壹體團隊推進的“主權AI”事業正式獲得動力。英偉達31日在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會舉辦的慶尚北道慶州市宣布，將向韓國政府、三星電子、SK集團、現代汽車集團、NAVER雲供應總計26萬張英偉達“布萊克威爾（Blackwell）”GPU。布萊克威爾是英偉達目前銷售的最新GPU，因全球“AI熱潮”需求暴增，面臨供不應求的局面。政府相關人士表示：“英偉達GPU每張約1億韓元，規模至少超過20萬億韓元”，“預計將強化國內AI能力並貢獻於人才培養。”英偉達強調：“借此，韓國擁有的AI用GPU將從6.5萬張水平大幅增至30萬張以上”，“將成為韓國躍升為世界AI強國的基石。”因GPU短缺在推進主權AI方面遭遇困難的韓國，通過此次大規模GPU確保，將獲得加速強化AI競爭力的機會。英偉達占全球GPU市場的90%以上。26萬張中，政府份額為5萬張，計劃用於AI基礎模型開發及AI基礎設施構建。基礎模型是包括ChatGPT、Gemini等生成式AI在內所有AI的最基本系統，是決定AI競爭力的核心。三星電子、SK集團、現代汽車集團將各引進5萬張，NAVER將引進6萬張，以強化各企業的事業競爭力。韓國科學技術院（KAIST）人工智能研究院副院長尹國鎮（音）表示：“韓國未來能夠穩定確保GPU是非常好的消息”，“如果GPU供應充足，在半導體、AI、生物等多種方面可以拓寬研究方向，能夠嘗試的技術將非常多。”韓國總統李在明當天會見英偉達首席執行官黃仁勛時表示：“如果英偉達負責AI創新的速度，那麽韓國則是能夠善用此速度提出創新正確方向的最佳合作夥伴”，“對於今天討論的合作方案，將不遺余力地支持其能夠超越韓國，為國際社會做出實際貢獻。”朴賢益記者、慶州=朴鐘敏記者 beepark@donga.com、blick@donga.com