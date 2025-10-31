展現比例政黨公推弊端的“赫振奇特行爲”



在李在明政府的首次國政監查中，有一位人物可謂獲得了“疑問的一勝”。國會法制司法委員會所屬的無黨派議員崔赫振在國政監查第一天拿出了把大法院院長曹喜大喻爲豐臣秀吉的《曹臣喜大》合成照片。他在沒有提出根據的情況下，聲稱曹喜大是親日保守網絡推薦的人選，對曹喜大進行嘲諷。幾天後，他又散佈荒唐主張，稱實際上並不存在的羅卿瑗議員的“親姐姐”向金建希的親信介紹了情婦。第二天，他又在旁邊的國民力量黨議員朱鎮雨質詢時，扭動身體和臉龐、瞪大眼睛，干擾他提問。若僅把這評價爲無黨派初選議員爲了提高知名度而進行的“噪音營銷”，還真是離譜的奇特行爲。



令人啼笑皆非的是，他靠着一貫的離譜行爲，在議政活動4個月後完成了1.5億韓元的贊助募捐工作。對此，他在臉書上表示：“你們發來每一句‘支持’‘加油’的話，都給了我強大的共鳴，讓我再次下定決心‘要更加真心地工作’。”靠着奇特的行爲，他不僅提高了知名度，還得到了親執政黨傾向強硬支持層的支持，籌集了很多贊助金，對於個人來說，這無異於一箭雙鵰。



崔赫振議員在文在寅政府時期曾擔任總統社會經濟祕書。當記者向當時在青瓦臺工作的人士問起時，他們表示：“當時性格很安靜，不是很顯眼，但變成政治人物後，讓我大吃了一驚。”據悉，他期待國政監查結束後重返共同民主黨。也有人預測，在明年的地方選舉中，他將出馬競選故鄉江原道原州市的市長。



他從議政活動一開始就到處製造噪音。泛執政圈比例衛星政黨“共同民主聯合”出身、今年6月曾擔任比例代表議員的魏聖洛等人調任總統室幕僚擔任國家安保室長後，繼承了比例代表職務。但是，雖然被推薦爲基本收入黨，但他拒絕加入基本收入黨，沒有恪守政治道義。基本收入黨代表龍惠仁甚至指責崔赫振議員是“偷走議席的政治騙子”。



崔赫振議員既不是在選區當選的，也拒絕了比例代表候選人的議員所屬。這暴露出了議席不能正確反映選民們投票給共同民主聯合的選票和民意的制度漏洞。明明是“並非選舉產生的權力”，卻在免責特權背後一味提出毫無根據的主張。



這是國會放棄責任的結果。在第21屆議會選舉即將到來之際，首次出現的比例衛星政黨隨着政治圈的離合集散而緊急組建後消失，在沒有進行正確考察的情況下，草率公推了含量不達標的候選人。在第21屆國會上，貪污“慰安婦”受害者支援團體贊助費的前議員尹美香、少申報財產的前議員金弘傑等衛星政黨出身的議員們已經卷入了資質爭議中。儘管如此，沒有人討論修改選舉法等制度改善問題，在第22屆議會選舉中也反覆出現了“臨時拼裝政黨”。



巨大的執政黨民主黨在致力於司法改革之前，應該先進行改善被歪曲的選舉制度和免責特權等自我改革。只關注自己陣營和支持層的“赫振奇行”式政治，只會拉低國會整體的級別，把韓國的政治鎖在迷霧中。一顆老鼠屎會壞了一鍋湯。

