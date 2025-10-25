“動物精神”在背水壹戰的秋季棒球中淋漓展現



英國著名經濟學家約翰•梅納德•凱恩斯指出，在重要決策時刻，無法僅憑理性與邏輯計算替代的本能或情感領域會產生顯著影響，並將這壹概念歸納為“動物精神（Animal Spirits）”術語。



今年美國職業棒球大聯盟（MLB）季後賽中展現了詮釋“動物精神”的象征性場景。但凡對美國職業棒球大聯盟稍有關註者，必曾在社交媒體信息流中通過算法推送觀看過題為“瘋狂麥克斯”的視頻片段。



場景發生於多倫多藍鳥隊與西雅圖水手隊交鋒的美國聯盟（AL）冠軍系列賽（CS•七戰四勝制）第四場較量。擔任多倫多藍鳥隊先發投手的老將投手麥克斯•謝澤爾（41歲）在球隊5比1領先的第五局二人出局壹壘有人局面下，當多倫多藍鳥隊主教練約翰•施奈德（45歲）走上投手丘時，頓時怒目圓睜，夾雜著“F”詞臟話厲聲咆哮“滾開”。面對高喊“我要繼續投”的謝澤爾，約翰•施奈德教練回應“那就照妳的意思”，隨即坦然離去。



謝澤爾隨後以三振解決下壹名擊球員結束該局，第六局再度登板，包括面對美國聯盟本壘打王卡爾•羅利（西雅圖隊）在內再取兩個出局數後退場。多倫多藍鳥隊當日以8比2取勝，主投5又2鱷3局失2分的謝澤爾成為勝利投手。



賽後施奈德主教練笑稱：“我以為謝澤爾要殺了我。”“此類局面通常需綜合數據、戰略、預測與人員因素研判，但我選擇相信人的因素。謝澤爾怒吼的瞬間，今年與他所有的對話都在我腦中閃現。我堅信他能勝任。”



施奈德主教練補充道：“整個賽季我都在期待謝澤爾這樣的爆發，實在精彩。”當然，他所期盼的並非喪失理性、雙目赤紅的謝澤爾，而是那個在生死關頭能厲聲質問“豈敢換我？”、隨時準備全力投球的“瘋狂麥克斯”。當日施奈德主教練的判斷中，凝聚的不僅是瞬間情感，更是與謝澤爾共同經歷的整個賽季歷程。



棒球本質是“概率博弈”。但每年秋季棒球賽場上，總能湧現常規賽數據難以解釋的局面。系列賽走向常被所謂“瘋狂球員”所主宰。教練們屢屢提及的“勢頭”與“氣勢”，同樣非理性和邏輯所能輕易闡釋。



此役獲勝後，多倫多藍鳥隊在開局兩連敗的逆境中將系列賽扳成2比2平局，最終以4勝3負的戰績時隔32年重返世界大賽（WS）。然則凱恩斯強調，唯有以堅實理性為根基，動物精神方能賦予經濟活力。過度預期心理將催生泡沫，而泡沫破滅之際便是恐慌降臨之時。



秋季棒球亦是如此。在這背水壹戰的舞臺上，主教練們必須在理性與動物沖動間尋求最佳平衡。這場冒險的勝者將捧起冠軍獎杯。然若欲望過熾或恐懼過甚，縱是理性判斷亦會蒙塵。此正是常規賽所未見、唯屬秋季棒球的獨特魅力。

