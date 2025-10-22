經濟巨頭齊聚慶州APEC……用好宣傳“國家品格提升”的舞臺



在還是“幼苗”時期，對於英偉達首席執行官黃仁勳來說，韓國是主要顧客。創業初期的20世紀90年代，爲了宣傳本公司的顯卡，他多次來到龍山電子商街的故事非常有名。真正成爲人工智能“巨頭”後，黃仁勳一直沒有訪問韓國，今年將時隔15年再次來到韓國。這是爲了參加28日至31日在慶州舉行的“亞太經合組織（APEC）工商領導人峯會”。



作爲亞太經合組織峯會附帶活動舉行的“亞太經合組織工商領導人峯會”將聚集1700多名人工智能、能源、出行、生物、金融等跨國企業家。最受矚目的人物還是黃仁勳。他計劃通過31日的主題演講和座談會共享英偉達的前景，是否會與三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源會面，討論高帶寬存儲器供應及加強人工智能合作也備受關注。



除黃仁勳外，全球技術企業巨頭也將全體出動。主導700萬億韓元規模人工智能基礎設施建設事業“星際之門計劃”的軟銀集團總裁孫正義和開放人工智能首席執行官薩姆·奧爾特曼有望出席。包括亞馬遜網絡服務首席執行官馬特·加曼在內，谷歌、元宇宙、微軟等科技大企的領導層也確定訪問韓國。花旗集團、強生、寧德時代、中化、日立等跨國企業首席執行官、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等國際組織人士也將齊聚慶州。



工商領導人峯會有望成爲韓國企業絕佳的宣傳舞臺。活動期間將通過“未來科技論壇”介紹人工智能、造船、國防、能源等韓國主力產業的競爭力。三星電子將面向全球首次公開可摺疊兩次的“三摺疊”智能手機等，向世界展示韓國的技術實力。這也是通過與全球首席執行官及首腦的一對一面談，探索投資、合作的機會。



20年前通過釜山亞太經合組織峯會，韓國宣佈克服了外匯危機、作爲信息技術強國成功迴歸世界經濟舞臺。在慶州亞太經合組織會議上，穩定地處理國政混亂的韓國應該向世人展現，在人工智能等尖端技術和韓流等軟實力方面已經躋身世界頂級行列。此次會議的經濟效果約爲7.4萬億韓元，創造就業崗位將達到22000個。爲了使之成爲提升經濟國格的歷史轉折點，政府與民間要齊心協力，竭盡全力準備直至最後。

