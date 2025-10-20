韓國企業老總們與特朗普舉行7個半小時的高爾夫會晤，“談論對美投資等懸案”

美國總統特朗普當地時間18日在佛羅里達州西棕櫚灘的“特朗普國際高爾夫俱樂部”與韓國、日本、臺灣大企業的老總們舉行了高爾夫會晤。據悉，此次會晤由韓裔日本軟銀會長孫正義牽線搭橋，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華集團副會長金東官參加了會晤。現職美國總統與多名外國企業經營者舉行高爾夫會晤實屬罕見。特朗普是有名的高爾夫愛好者，曾與日本前首相安倍晉三等主要國家首腦一起打過高爾夫。也有分析認爲，此次會晤將有助於解決關稅談判和對美投資等韓美國貿易議題。白宮方面18日表示：“特朗普總統上午9時15分左右去高爾夫球場，下午4時52分左右出來。”這意味着，在約7小時37分鐘的打球過招過程中，特朗普有可能親自與韓國企業老總們進行了交流。有人推測，高爾夫通常是四人一組，因此與特朗普直接打高爾夫球的企業家只有一部分。白宮沒有透露特朗普與誰一起打球。據悉，白宮警衛員在高爾夫球場入口處採取了禁止外人接近等森嚴的警備措施。不過，即使經濟界老總們沒有與特朗普同組進行比賽，也有機會利用比賽前後或休息時間進行對話。有人提出，這一時間有可能就韓國企業的對美投資、韓美關稅談判等問題進行了交談。據推測，當天老總們沒有乘坐個人車輛，而是乘坐豪華大巴前往高爾夫球場。特朗普一行的車輛離開高爾夫球場後，疑似老總們乘坐的黑色豪華大巴被拍到移動到附近的一家酒店。據悉，孫正義在該酒店的大廳裏露了面，還能看到推測是隨同企業老總們前往的韓國職員。舉行會晤的“西棕櫚灘特朗普國際高爾夫俱樂部”是特朗普擁有的27洞規模的頂級高爾夫球場。特朗普和安倍也是在這裏打了高爾夫球。據《棕櫚灘每日新聞》等佛羅里達州地區媒體報道，特朗普決定從17日至19日在距離該高爾夫球場約10分鐘車程的私宅海湖莊園停留。特別是17日，特朗普爲自己的政治口號兼支持層“讓美國再次偉大”舉行了每人100萬美元（約14億韓元）的募捐晚餐活動。特朗普當天發表主題演講，鼓勵捐款。林雨宣 imsun@donga.com