朝鮮首次公開多彈頭新型洲際導彈“火星-20”……在中俄面前瞄準美國

朝鮮10日在勞動黨建黨80週年深夜閱兵式上首次公開了“火星-20”型新型洲際彈道導彈。這是朝鮮自去年10月試射“火星-19”型洲際導彈後，時隔一年再次公開新型洲際導彈。分析認爲，朝鮮在中國和俄羅斯二號人物參加的“大型活動”上公開新型洲際導彈，在得到友邦國家認可的同時，也展示了針對美國的朝中俄聯合的鞏固。朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》等朝鮮官方媒體11日報道閱兵式時稱，“火星-20”型是“最強的核戰略武器體系”“超強力戰略攻擊武器”。在平壤金日成廣場舉行的閱兵式主席臺上，朝鮮國務委員長金正恩右側是中國權力排名第二的國務院總理李強，左側是越南最高領導人、共產黨總書記蘇林和俄羅斯總統普京的親信、俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫等。“火星-20”型在閱兵式隊伍的最後被裝載在移動發射車輛上登場。9月1日，朝鮮公開正在開發的“新一代洲際導彈用大功率固體發動機（推進器）”，首次顯示“火星-20”型導彈的存在，時隔一個多月再次將其實體示之於衆。據推測，“火星-20”型是多彈頭洲際導彈，比“火星-19”型能搭載更多核彈頭。至此，注入燃料時間短、可以進行突擊打擊的朝鮮固體燃料洲際導彈已增至“火星-18”“火星-19”和“火星-20”三種型號。韓國軍方人士表示：“預計‘火星-20’也將在短期內試射。”“火星-18”型在2023年2月的閱兵式上首次亮相5個月後首次試射。在此之前，中國國家主席習近平9日在給金正恩的回電中表示：“中朝是命運與共、相互幫助的好同志……將在國際和地區問題上加強戰略合作。”繼俄羅斯執政黨發表容忍朝鮮核問題的聲明後，中國也明確表示，將更加緊密地與朝鮮的合作。尹相虎軍事記者、李允泰記者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com