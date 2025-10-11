在等待器官移植中死亡的人數去年超過3000人

據悉，去年有3000多名患者在等待器官捐贈的過程中，因未能接受移植而死亡。因爲等待器官移植的患者越來越多，但隨着捐贈制度和認識跟不上，捐贈者正在減少。共同民主黨議員南仁順10日從保健福利部收到的資料顯示，去年在等待器官移植過程中死亡的患者達3096人。與2020年（2191名）相比增加了41.3%。這是2015年有相關統計以來死亡人數最多的一次。同一時期，等待器官移植的患者人數從35852人增加到45567人，增加約27%，今年1月-6月爲46416名，超過去年全年水平。但接受器官移植的患者從2020年的5883名減少到去年的5030名，反而減少15%左右。今年上半年(1月-6月)爲2396人，呈進一步減少的趨勢。有分析認爲，這是因爲，雖然可能成爲器官捐贈對象的腦死亡推測者申報數量正在增加，但家人的捐贈同意率出現下降。目前，國會雖然提出了根據患者本人的事前同意，允許心臟驟停患者捐贈器官的“循環停止後捐贈”法案，但仍未越過常任委員會的門檻。南仁順表示：“有必要實行上述法案。爲了迅速進行捐贈和移植，應該改善制度，讓相關機構的專門醫療人員獲得捐贈者義務記錄複印件。”金自炫記者 zion37@donga.com