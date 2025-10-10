137場！孫興慜迎戰巴西 將創韓國球員A級賽出場新紀錄

正展現出巔峰射門感覺的“超級索尼”孫興慜（33歲，洛杉磯FC）能否在對陣“桑巴軍團”巴西時打入慶祝創造新紀錄的進球呢？由洪明甫主教練（56歲）率領的韓國國家足球隊將於10日下午8時在首爾世界杯體育場與巴西隊進行友誼賽。隊長孫興慜若在對陣巴西的比賽中登場，將創造韓國男足運動員A級比賽出場次數獨居首位（137場）的新歷史。截至9日，孫興慜與前韓國國家隊主教練車範根（72歲）並列排在首位（136場）。韓國在與世界杯最多奪冠（5次）的巴西歷次A級比賽交鋒中以1勝7負處於明顯下風。韓國在A級比賽中唯壹壹次戰勝巴西是1999年在首爾蠶室奧林匹克體育場舉行的友誼賽。當時韓國隊在比賽第45分鐘由金度勛（55歲）打入制勝球，以1比0擊敗了擁有“左腳大師”裏瓦爾多（53歲）、“傳奇邊後衛”卡福（55歲）等球員的巴西隊。孫興慜自2010年入選成年國家隊以來曾四次對陣巴西，均嘗敗績。在A級比賽中總計打入53球的孫興慜還從未攻破過巴西隊球門。在2022年卡塔爾世界杯上，他在因眼眶骨折戴著面部保護罩出戰的16強賽中遭遇巴西以1比4告負。當時韓國隊由中場球員白昇浩（28歲，伯明翰城）憑借強力遠射得分避免了被零封的尷尬。在卡塔爾世界杯之後時隔2年10個月再次迎戰巴西，孫興慜將力爭壹雪前四次失利之恥。今年8月離開托特納姆熱刺（英格蘭）轉會至洛杉磯FC（美國）的孫興慜，近期在美國職業足球大聯盟（MLS）5場比賽中攻入7球。在轉戰美國後舉行的A級比賽中他也狀態火熱。孫興慜在上月先後對陣中北美強隊美國、墨西哥的美國訪問友誼賽兩場比賽中各入壹球。國際足球聯合會（FIFA）排名第23位的韓國隊憑借孫興慜的出色發揮以2比0擊敗美國（第16位），並與墨西哥（第14位）2比2戰平。到訪韓國的巴西代表隊中包括在2024至2025賽季攻入22球的邊鋒維尼修斯•儒尼奧爾（25歲，皇家馬德裏）、前鋒理查利松（28歲，托特納姆熱刺）、防守型中場卡塞米羅（33歲，曼徹斯特聯）等眾多明星球員。在巴西球員中保持A級比賽最多進球（79球）紀錄的內馬爾（33歲，桑托斯）因傷未能隨隊前來。近期，巴西隊未能展現出昔日被稱為世界最強時的壓倒性比賽表現。巴西在2026年北美中美世界杯預選賽南美區比賽中僅以第5名的成績艱難晉級，南美賽區前6名才能獲得直接晉級世界杯正賽的資格。在此過程中，巴西的國際足球聯合會排名壹度跌至第6位。為重整旗鼓，巴西於今年5月任命曾五次率領球隊問鼎歐足聯（UEFA）冠軍聯賽（UCL）的“名帥”卡洛•安切洛蒂（66歲，意大利）為球隊主教練。這是巴西時隔60年再次將國家隊帥印交給外籍教練。鄭允喆 trigger@donga.com