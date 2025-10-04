負責國家計算網絡恢復的公務員跳樓身亡

國家信息資源管理院火災後，負責計算網絡恢復相關業務的公務員李某（56歲）跳樓身亡。據3日行政安全部和警方等透露，當天上午10時50分許，在政府世宗廳舍中央洞附近地面，行政安全部數字政府革新室所屬書記官李某被發現處於心臟驟停狀態。被送往醫院的李某最終死亡。據稱，在廳舍15層南側露臺吸煙場發現了李某的手機，沒有遺書。據悉，李某並未被列入與國家信息資源管理院火災相關的警察調查對象。但據悉，李某在國家信息資源管理院火災後壹直總管計算網絡恢復工作。警察正在調查是否是因恢復業務過重導致的事故等準確跳樓原因。行政安全部就負責國家信息資源管理院火災事故相關業務的所屬公務員死亡表示“祈願故人的冥福”，並進行了哀悼。行政安全部決定在今年中秋連休期間持續進行恢復作業。自上月26日火災以來已過去8天，但以當天為準，恢復完成的計算網絡為647個中的115個，恢復率僅為17.8%。政府方針是盡可能快速恢復計算網絡，但預計恢復正常至少需要壹個月以上。恢復緩慢的原因是，即使未直接受到火災損害的國家信息資源管理院2至4層計算網絡，也大多與全燒的5層計算網絡及公用存儲裝置相連接。政府計劃以國民多利用的系統為主提供替代服務等，將不便最小化。林載赫記者、李政勛記者、金泰榮記者 heok@donga.com、hoon@donga.com、live@donga.com