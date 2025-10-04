國外沒有的房價“每週”統計，引發信任疑問和不安



國土交通部下屬的國營企業韓國房地產院每週統計公佈公寓價格的爭議越來越大。有人指出，爲了迅速判斷房地產市場動向、提高政策應對速度而計算的每週行情，反而可能會使房價不穩定，增加變動性，甚至導致政策誤判。



房地產院將以全國3.5萬套主要公寓爲樣本，每週進行價格調查並公佈結果。如果標本公寓沒有交易，就由調查員參考周邊類似公寓的交易額、報價來評定價格。當市場低迷、實際交易不多時，統計容易被調查員的主觀判斷所左右，從而出現準確性問題。以大型小區中交易相對較多的首爾市江南區銀馬公寓爲例，一年中完全沒有交易的通常超過20周，但價格仍然會每週評定。



因爲統計上的限制，世界上公佈政府公認住宅價格指數的國家只有韓國。美國、日本的居住用房地產價格指數以月爲基準。國內民間企業制定的每週公寓價格統計也是，如果沒有實際交易，該地區公認中介公司事務所輸入相似公寓的交易價格的方式，因此可信度不高。



如此缺乏正確性的房地產院統計也被政府用於徵收重建公寓超額收益負擔金等用途。過去“重建啓動節點”的公寓價格在房地產院的每週統計中低於當時實際價格時，就會出現重建後的超額利潤被過度評估。很多人指出，由此產生的不合理負擔金引發爭議，成爲擴大首爾等首都圈住房供應的絆腳石。



尤其是像最近這樣交易幾乎停滯的情況下，僅憑一兩筆高價交易，就可能讓一週統計大幅波動。甚至是以高價申報公寓成交、隨後後悄悄取消的“擡價”可疑交易也在增加。如果政府以如此歪曲的統計爲基礎制定房地產對策，可能會出臺與市場現實遠遠脫節的稅收和金融政策。政府應儘快廢除房地產院每週統計或停止公佈，並用國民能夠信賴的月度統計取而代之。

