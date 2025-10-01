美國重申“第一島鏈是重心”……駐韓美軍朝着“牽制中國”變化不可避免



美國國防部高層人士表示：“我們確立的防禦線位於第一島鏈，這是戰略重心所在。”意思是說，將把中國的第一道海上防線、美國長期封鎖中國的第一島鏈（日本九州-沖繩-臺灣-菲律賓）作爲亞太戰略的中心軸。該官員還表示，“（在第一島鏈上的）兵力態勢和運用應該超越象徵性的存在，發揮實際遏制力”，要求韓國等同盟國爲遏制中國擴大直接貢獻。



在美國公佈新《國防戰略報告》前夕發表的“第一島鏈中心軸”言論表明，特朗普第二屆政府明確確立了戰略目標，即把遏制中國、特別是阻止中國“入侵”臺灣作爲首要應對課題，集中軍事力量。此前，美國政府內部的孤立主義集團之間出現了不少關於把部署在韓國等第一島鏈上的美軍戰鬥力轉移到第二島鏈（日本本州-塞班島-關島-印度尼西亞）之外的後方部署論。但隨着再次確認第一島鏈的價值，韓國退出防禦線的“新艾奇遜線”憂慮也逐漸減少。



儘管如此，美國要求同盟國增加貢獻，預告了駐亞洲美軍態勢和運營的變化，這對韓國來說不能不說是很大的負擔。因爲美國會集中牽制中國，希望韓國包攬朝鮮的威脅。駐韓美軍雖然不會立即發生大規模裁軍等急劇變化，但隨着其作用調整爲應對臺灣事態，駐韓戰鬥力的構成、規模、性質將發生巨大變化。地面部隊很有可能成爲具有遠程投射能力的多領域作戰部隊，空軍也很有可能轉變爲可以遠程運用的戰鬥力。



如果美國不久後公開新的核態勢評估報告和爲全世界美軍重新部署的全球態勢報告，韓美同盟乃至駐韓美軍的變化方向也將更加明顯。集中牽制中國的美國國防戰略的具體化，將使原本就在美中霸權競爭中處於困境的韓國面臨更加困難的考驗。這種變化帶來的內外摩擦和矛盾是韓國應該承擔的責任，管理好這些纔是新政府真正的力量。

