趙顯：“如果特朗普和金正恩見面，將非常奇妙……希望與朝鮮建立熱線電話”

當地時間26日，正在美國訪問的韓國外交部長趙顯（照片）在接受美聯社採訪時表示：“如果美國總統特朗普和朝鮮國務委員長金正恩在不久的將來會面，將是夢幻般的場面。”爲了緩和韓半島緊張局勢，繼李在明總統之後，趙顯也希望儘快舉行朝美首腦會談。趙顯當天在紐約韓國駐聯合國代表部接受美聯社採訪，強調了李在明要求特朗普成爲“和平創造者”的事實。他還說：“即使韓國在對朝鮮問題上不能掌握主導權，我們（韓國）也不介意，反而希望特朗普總統發揮領導力，把朝鮮拉到談判桌前。”趙顯認爲，恢復朝美對話的必要性在於，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界“變得更加不穩定”。他說：“我們同樣擔心韓半島可能發生的所有軍事衝突。爲了減少軍事緊張，我們只能尋求與朝鮮的對話。至少希望建立‘熱線’。”當天，韓國政府高層官員還在紐約會見韓國媒體常駐美國記者，表達了對重啓朝美對話的期待。該官員表示：“不能排除以下個月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會爲契機舉行朝美對話的可能性。（本週末在紐約）正在密切關注朝美接觸的可能性。”他還說：“（朝美對話）是有可能發生的事情，希望如此，我們將拭目以待。”趙顯重申了“不能接受朝鮮擁有核武器和韓國自行核武裝”的既定方針。他強調：“韓國政府不承認朝鮮擁有核武器的立場非常堅定。（對於韓國的獨立核武裝論）本屆政府沒有任何計劃，下屆政府也不應該這樣想。”此外，目前正在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會高級別會議期間，朝鮮自2018年以來、時隔7年再次派出以外務省副相金仙景爲團長的高級別代表團。因此有分析認爲，朝美有可能以聯合國大會爲契機進行接觸。林雨宣 imsun@donga.com