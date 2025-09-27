特朗普施壓稱：“3500億美元是預付款”

美國總統特朗普當地時間25日提及韓國決定向美國提供的3500億美元（約合494萬億韓元）規模對美投資基金時表示：“這是預付款。”據分析，對於該基金的籌集和運用，韓國政府的立場是隻有一部分是直接投資，核心是貸款和擔保，但特朗普實際上是在施壓用現金投資。特朗普當天還預告對輸美醫藥品、大型卡車、廚房儲物櫃和浴室傢俱、布匹覆蓋的沙發等徵收高額關稅。8月25日韓美首腦會談結束後，韓國總統室曾評價貿易談判順利進行，稱“好到不需要協議文本”。但首腦會談時過一月，兩國圍繞對美投資基金的分歧仍然存在。此外，隨着發展爲對醫藥品等的追加“關稅炸彈”，韓國企業的負擔正在加重。特朗普當天在華盛頓白宮簽署中國視頻平臺“TIKTOK”協議相關行政命令後表示：“我們以前沒有從別的國家得到應有的待遇，但現在做得非常好。其原因是靠關稅和貿易協定。”他還表示：“從一家（歐盟）賺了9500億美元（約1342萬億韓元），以前根本拿不到這筆錢。從日本和韓國分別拿到5500億美元（約777萬億韓元）和3500億美元（約494萬億韓元）。這是預付款。”據《華爾街日報》當天報道，美國商務部長盧特尼克最近在與韓方人士的對話中要求，把韓國對美投資額增加到3500億美元以上，進一步接近日本的對美投資額5500億美元。《華爾街日報》還說，盧特尼克還就對美投資對韓方非正式地表示，“希望以現金形式而不是貸款”。在圍繞韓國對美投資基金的分歧和美方不斷施壓的情況下，特朗普通過“真實社交”表示，從10月1日起，將對進口到美國的所有品牌藥品（專利期滿的藥品仿製並以特定商標名稱銷售的產品）和專利藥品徵收100%的關稅。但是，對於在美國開始或正在建設工廠的企業醫藥品，不會徵收關稅。特朗普還表示，從10月1日起，將對大型卡車徵收25%的關稅，對廚房儲物櫃、浴室洗漱臺和相關產品徵收50%的關稅，對布匹覆蓋的傢俱徵收30%的關稅。申晋宇 niceshin@donga.com