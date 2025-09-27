“登山界傳奇”梅斯納爾稱韓國人從山中學到很多

“期待尊重山與自然的登山文化在韓國得到進壹步發展。”26日，在蔚山蔚州郡神佛山山麓嶺南阿爾卑斯復合歡迎中心見到的“登山界傳奇”萊因霍爾德•梅斯納爾（81歲）表示：“時隔9年再度訪問韓國，最讓我驚訝的是年輕人非常熱愛山，並從山中學到很多東西。”他如是說道。梅斯納爾被選為迎來10周年的蔚山蔚州世界山地電影節的“蔚山蔚州世界山地文化獎”獲獎者，自2016年以來第二次訪問蔚州。1944年出生於意大利的梅斯納爾，從1970年至1986年，世界首次無氧登頂包括珠穆朗瑪峰（海拔8848米）在內的14座8000米級山峰。2023年，吉尼斯世界紀錄方面嚴格適用登山證明標準，取消了他的記錄，引發爭議，但他仍被世界登山者稱為“活著的傳奇”。當天，梅斯納爾表示：“比起‘活著的傳奇’這樣的修飾語，我更想被稱為‘自然的老師’。”這表達了他希望保存登山者的精神和攀登遺產，傳播登山文化。梅斯納爾在意大利設立並運營梅斯納爾登山博物館（MMM）網絡等多種活動。梅斯納爾強調，在韓國，為奠定登山文化，建立登山博物館也很重要。他表示：“在培養出眾多世界級登山者的韓國，建造壹座保存和傳承‘傳統阿爾卑斯主義（登山精神）’等多種內容的博物館是非常必要的事情”，並稱“希望幾年內能建成，屆時壹定會再次訪問韓國”。當天，梅斯納爾還會見了2007年世界首次登頂喜馬拉雅山脈16座山峰（14座主峰加2座衛峰）的人類基金會常任理事嚴弘吉（65歲）。嚴弘吉擔任蔚山蔚州世界山地電影節執行委員長，邀請了梅斯納爾。梅斯納爾表示：“（嚴弘吉）既是優秀的登山者，又是給尼泊爾兒童帶來夢想和希望的傑出人物。”梅斯納爾將於27日和28日放映自己導演的《依然活著》和《珠穆朗瑪峰——最後壹步》，並與觀眾進行交流。蔚山蔚州世界山地電影節是介紹以山地運動等為主題電影的韓國唯壹國際山地電影節。蔚州=都英珍記者 0jin2@donga.com