貝森特與李在明見面，“將向特朗普轉達‘美韓貨幣互換’的要求”

韓國總統李在明當地時間24日會見美國財政部長貝森特，就3500億美元規模的對美投資一攬子計劃表示：“期待以商業合理性爲基礎，朝着符合韓美兩國利益的方向推進討論。”目前離慶州亞太經合組織（APEC）峯會還有35天，預計無限制貨幣互換等關稅談判將加快速度。李在明當天在美國紐約韓國常駐聯合國代表部會見貝森特時表示：“韓國在經濟規模和外匯市場基礎設施等方面與日本不同。希望談判考慮到這一方面，能夠順利進行。”總統室表示，當天的見面是應美方要求進行的。貝森特則表示：“韓美同盟非常堅固，雖然暫時或短期可能會遇到困難，但完全可以很好地克服。”他還說：“據我所知，通商談判方面，貿易領域已取得很大進展。在投資合作領域，我們也充分聽取了李總統的話，之後內部也會進行充分的討論。”據悉，當天的接見中集中討論了無限制貨幣互換問題。據悉，貝森特表示，將向美國總統特朗普轉達韓國需要制定貨幣互換等投資安全裝置的要求。此前，李在明在接受路透社採訪時表示：“如果在沒有貨幣互換的情況下，按照美國要求的方式投資3500億美元，韓國將面臨與1997年外匯危機時相同的狀況。”總統祕書室長金勳植就當天的會見表示：“李總統詳細講述了外匯市場的重點，這將成爲今後韓美外匯磋商過程中的重大分水嶺。”他還說：“無限制的貨幣互換是必要條件。否則衝擊太大，不能進入下一階段。”但他同時表示：“並不是說同意貨幣互換就能自動互換。”意思是說，即使簽訂貨幣互換協議，也要確保對美投資基金的事業性等，關稅後續談判才能達成一致。朴訓祥 tigermask@donga.com