現代汽車在歐洲電動車市場銷售強勁，銷量同比增長31%

現代汽車在歐洲市場面對當地品牌和中國電動車競爭激烈的環境下，銷量持續增長。23日，據法國汽車工業協會（PFA）、德國聯邦交通局（KBA）、英國汽車工業協會（SMMT）等當地銷售統計機構數據顯示，現代汽車上月在法國的總銷量達3552輛，較去年同期增長840輛（30.9%）。德國聯邦交通局數據顯示，今年1月至7月，現代汽車在德國的電動化車型總銷量達15366輛，幾乎追平去年全年銷量（16648輛）。其中，僅Inster（韓國名：Casper EV）銷量達6341輛，居單壹車型銷量首位。德國新車註冊量中電動車占比為17.8%，但在德國銷售的現代汽車中，電動車占比達28%，高於平均水平。在英國和法國等地，憑借緊湊型運動型多功能車（SUV）途勝的暢銷，現代汽車銷量得以提升。現代汽車在英國1月至8月總銷量達60272輛，較去年同期增長4.3%。其中，途勝銷量達18382輛，位列同期英國單壹車型銷量排名第10位。在法國，上月途勝銷量達1323輛，同比增長22.4%，推動月度總銷量達3552輛，較去年8月增長30.9%（840輛）。現代汽車總經理何塞•穆尼奧斯於18日在美國紐約舉行的“CEO投資者日”上表示：“在美國將主打皮卡等大型車輛，在歐洲等地則將聚焦中小型電動車的銷售策略，全力推進本土化。”李沅柱 takeoff@donga.com