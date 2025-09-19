美國優先主義幫了中國霸權主義忙的悖論



“正如最近莫迪和習近平、普京的親近模樣所顯示的那樣，美國可能會把印度推到敵人（中國和俄羅斯）一邊。”



美國前副國務卿庫爾特·坎貝爾和前白宮國家安全事務助理傑克·沙利文在外交專刊《外交事務》4日的投稿中作出了上述表示。文章指出9月1日在中國天津舉行的上海合作組織首腦會議上中國、俄羅斯、印度領導人其樂融融的樣子，對此表示擔憂。主要外媒也分析認爲，這是抵抗美國特朗普政府關稅壓力的“反美集結”的象徵性場面。



讓一直以與特朗普兄弟情而自豪的印度總理莫迪主動去找習近平和普京的，是美國的關稅炸彈。此前，特朗普政府聲稱要制裁印度進口俄羅斯原油，並徵收了高達50%的高關稅。但是，作爲世界第一人口大國，冷戰時期以不結盟運動首腦自居的印度選擇了自主而不是屈從。印度外交部以“印度有權根據經濟需要作出決定”爲由，拒絕了美國的要求。



以前美國政府爲了牽制中國，一直努力拉攏印度。布什政府推進的美印民間核協定就是代表性例子。自1962年以來，印度一直與中國在邊境地區發生武力衝突，並於2007年加入美國主導的安全組織“四方安全對話”，參與牽制中國。但是，特朗普的美國優先主義外交正在動搖四方安全對話的一個軸心。



敵前分裂並沒有就此結束。甚至動用軍事手段、比四方安全對話更加強有力的對華牽制手段“奧庫斯（AUKUS，美國-英國-澳大利亞安全合作機制）也感到不安。美國國防部政策副部長埃爾布里奇·科爾比去年在一次活動中表示：“美國核潛艇是非常重要的商品，爲什麼在我們最需要的時候把‘皇冠寶石’等資產交給（澳大利亞）呢？”此前，拜登政府根據《奧庫斯協定》，決定在2032年之前向澳大利亞出售3艘核潛艇。美國決定向澳大利亞提供戰略資產核潛艇，是爲了封鎖中國海軍進軍太平洋。但隨着有人指出核潛艇產量不足，美國國防部已開始重新討論《奧庫斯協定》。



美國的態度變化讓澳大利亞一片譁然。澳大利亞前總理特恩布爾批評說：“雖然我們花費了30億美元，但並不能保證核潛艇真的能交付。奧庫斯對澳大利亞來說是不公正的可怕協定。”



特朗普政府的美國優先主義外交導致同盟間的裂痕，給中國打開了一扇“機會之窗”。面臨特朗普政府3500億美元對美投資壓力的韓國也不例外。中國正在伺機制造韓美之間的裂痕。中國外交部長王毅17日對韓國外交部長趙顯表示，“在單方面強壓蔓延的情況下，兩國應共同反對貿易保護主義”，也是出於同樣的原因。重要的是，繼朝鮮的核威脅之後，朝中俄團結在一起的情況下，韓美同盟的價值非常大。對於美國無理的貿易要求，需要發出強烈的聲音，同時需要慎重加強韓美日安保合作。

