禹相赫獲世錦賽跳高銀牌 表示“明日重新起跑”

“對今日成績的滿足僅限今日，從明日起將重新奮力奔跑。”16日，“微笑跳高選手”禹相赫（29歲）在日本東京國立競技場舉行的2025世界田徑錦標賽獲得銀牌後，通過大韓田聯如此傳達了感想。禹相赫在東京世錦賽男子跳高決賽中成功躍過2米34，最終位列成功挑戰2米36的哈米什•克爾（29歲，新西蘭）之後獲得亞軍。克爾是去年巴黎奧運會金牌得主。禹相赫雖遺憾未能摘得韓國田徑史上首枚世錦賽金牌，但成為了首位在世錦賽獲得兩枚獎牌的韓國選手。禹相赫曾於2022年美國俄勒岡州尤金舉行的世錦賽中以2米35的成績獲得銀牌。禹相赫表示：“為奪取金牌已竭盡全力。因有傷在身，確實存在遺憾。”上月遭遇小腿傷勢的禹相赫放棄了鉆石聯賽總決賽參賽機會，集中精力備戰世錦賽。韓國總統李在明當日通過臉書發文強調：“向書寫大韓民國田徑新歷史的禹相赫選手表示熱烈祝賀”，“禹相赫選手幼年遭遇交通事故後遺癥導致身體受限，仍以不屈意誌突破極限。禹選手的挑戰不僅給予我們國家，更為全世界人民帶來了巨大勇氣與希望。”禹相赫是“長短腿”患者，8歲交通事故後遺癥導致其左腳（275毫米）與右腳（265毫米）存在1厘米差距。禹相赫通過此次世錦賽獎金等獲得近1億韓元獎勵。禹相赫將獲得東京世錦賽個人項目亞軍獎金3.5萬美元（約合4800萬韓元）。大韓田聯支付的獎金為5000萬韓元。今年，禹相赫包括東京世錦賽在內共參加8次國際賽事，取得7次冠軍、1次亞軍。僅公開獎金部分合計已超過2.4億韓元。禹相赫3月在南京世界室內錦標賽奪冠，獲得大賽獎金4萬美元（約合5500萬韓元）及大韓田聯獎金5000萬韓元。5月龜尾亞洲錦標賽奪冠對應的大韓田聯獎金為1500萬韓元。6月與7月他在國際田聯鉆石聯賽兩度奪冠，從大賽組委會獲得的獎金為2萬美元（約合2700萬韓元）。任寶美 bom@donga.com