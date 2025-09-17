失去“關稅優勢”的韓國汽車，對美出口岌岌可危

美國特朗普政府宣佈，將從當地時間16日起對日本產汽車及汽車零部件徵收15%的關稅。這是根據特朗普總統爲履行美日貿易協議簽署的行政命令而採取的措施。至此，日本汽車將適用比仍徵收25%關稅的韓國低10個百分點的關稅率。自2012年韓美自貿協定生效以來韓國產汽車享有的“關稅優勢”即將消失。韓國政府也在7月30日與美國結束關稅談判，就15%的汽車品種關稅率達成協議，但在後續談判中遇到困難，實際適用被推遲。因特朗普政府的25%高關稅而呻吟的韓國汽車業界因“關稅逆轉”，在與日本企業的價格競爭中處於更加不利的位置。美國市場已經亮起出口紅燈。產業通商資源部當天發佈的《2025年8月汽車產業動向》顯示，對美出口額爲20.97億美元，同比劇減15.2%。從3月份起連續6個月呈減少趨勢。美國是在韓國汽車出口中佔42.6%的最大市場，因受到關稅的影響，未能避免出口不振。由於特朗普政府的高關稅和韓日關稅逆轉的雙重不利因素，韓國汽車業界面臨史無前例的危機，美國電動汽車稅制優惠也將從10月起結束。這對於一直以環保汽車爲先導加快進軍美國市場的韓國企業的競爭力是不小的打擊。再加上美國移民當局對佐治亞州的現代汽車集團-LG新能源合作電池工廠進行突襲執法，當地擴大生產的戰略也出現了差池。眼下，韓國汽車業界將目光轉向美國以外，正在尋找突破口。8月份，對歐盟出口增加54%，達到7.92億美元，其他歐洲地區增加73.2%，達到5.47億美元，幸好對歐洲市場的出口情況良好。但業界分析認爲，由於對美國市場的依賴度仍然很高，僅靠增加歐洲出口難以完全抵消對美出口不振。韓國汽車研究院研究委員李恆九（音）警告：“短期內，即使因關稅負擔導致收益性下降，也只能承受赤字進行銷售的出血結構。不僅是整車，北美市場依賴度較高的韓國汽車零部件生態系統也岌岌可危。”紐約=常駐記者林宇善、金在亨記者 imsun@donga.com、monami@donga.com