半夜趕海結果喪命……灘塗趕海5年來共造成38人死亡或失蹤

8月8日，忠南唐津，一名聲稱“去趕海”而離開家門的50多歲男子失蹤，兩天後在海里被發現死亡。今年5月，在全北扶安趕海的兩名女性落水，其中1人死亡。仁川海洋警察署永興派出所警司李宰碩（音，34歲）爲營救被困在泥灘上的中國籍男子而殉職，再次引發人們對趕海安全問題的擔憂。據悉，最近5年間，在趕海中被困在灘塗而死亡或失蹤的人達38人。● 最近4年間發生288起灘塗被困事故李宰碩9月11日凌晨獨自前往灘塗是爲了救一名70多歲的中國籍男子。該男子的腳被貝殼嚴重割傷，無法自行走動。李宰碩給中國籍男子穿上自己的救生衣，脫下手套給他套在腳上，試圖一起離開現場，但被洶涌的海水捲走後殉職。當時灘塗是漲潮、退潮落差最大的“大潮期”，地方自治團體正在引導人們剋制夜間趕海。趕海是指在灘塗上挖掘或捕撈貝殼、章魚、螃蟹等海產品的行爲。特別是蛤蜊和海鮮在晚上變得活躍，很多人從事“夜間趕海”。但問題是，如果在沒有確認潮時和潮汐信息的情況下進入，危險會劇增。一旦開始漲潮，由於灘塗的特殊地形，逃離的路徑有限，加上視野昏暗，很容易迷失方向。永興島是民衆常去的地方，事故發生前一天的10日晚也有200多人在灘塗上。漲潮的速度是每小時7-15公里，相當於成人在地上快步行走的速度。如果腳陷進灘塗，移動遲緩，健壯的成人也會很快被海水捲走。2021年至上個月，全國共發生288起灘塗被困事故，其中38人死亡或失蹤。2021年83起，2023年67起，每年都有兩位數的事故發生。同期，海警救助的平民達430人。海警與仁川市等地方自治團體一起，用無人機巡查灘塗，在危險區間發送警告廣播等，正在展開預防活動。但是，與不斷增加的人流相比，人力和裝備嚴重不足。灘塗面積廣闊，很多地方視野不開闊，實時監測也存在侷限性。今年5月，國會提出了限制地方自治團體夜間趕海時間的《水產資源管理法修訂案》，但至今仍擱置在常任委員會。韓國海洋安全協會會長朴建泰（音）表示：“人們很容易把趕海視爲單純的愛好，但危險性很大，因此有必要義務性地佩戴安全裝備，並完善時間和區域的限制、擴大無人機巡查等制度。”● 涉嫌“應對不力與隱瞞”，海警署長等被停職海洋警察廳就李宰碩殉職一事，對違反“兩人一組”出動規定、涉嫌指示對事件緘口等的仁川海警署長、永興派出所所長、永興派出所隊長等3人下達了停職待命命令。特別是永興派出所的工作日誌被懷疑造假。李宰碩的4名同事在記者招待會上表示，“從晚上9點到凌晨3點休息了6個小時”，但與此不同，工作日誌上記錄着6人輪流休息了3個小時。根據派出所運營規則，夜間休息時間限制在3小時以內。海警中斷了由6名外部專家組成的真相調查團的運營，正在重新制定獨立調查方案。這是根據李在明總統“要由外部機關嚴格調查”的指示而採取的措施。海警人士表示：“一旦確定方向，將徹底查明真相。”此外，海警內部也有人譴責通過記者會揭露“緘口指示”的李宰碩的4名同事。遺屬方面表示，“記者會得到了海警廳長的許可”，要求剋制。海警廳長金容珍前一天宣佈對事故負責，表明了辭意。仁川=孔升培記者 ksb@donga.com