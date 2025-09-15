美國經濟專家建議韓國和日本：“與其花錢討好特朗普不如扶持本國出口企業”

美國經濟專家近日向韓國和日本提出建議：“與其向特朗普政府支付資金換取關稅減免，不如直接扶持本國出口企業。”該專家指出，在毫無實際利益的情況下向美國投入巨額資金是愚蠢的決定。當地時間11日，美國智庫經濟政策研究所（CEPR）首席經濟學家迪恩•貝克在其官網發布的題為《韓國和日本應資助本國出口商而非特朗普》壹文中提出上述主張。他表示：“韓國和日本為將美國對本國商品的關稅從25%降至15%，正分別準備投入5500億美元和3500億美元資金，以滿足特朗普要求的投資規模。”貝克指出，若具體條款與特朗普總統描述的相似，那麽兩國接受此類協議將是不明智之舉。他強調：“通過簡單計算便可明確這壹點”，並對比了兩國出口數據。去年日本對美國出口額為1480億美元，預計因追加關稅減少的出口額約為140億美元。這意味著為保住140億美元市場而投入5500億美元絕非合算交易。韓國去年對美出口額1320億美元中預計將減少125億美元，貝克質疑道：“為保護這部分出口額而支付3500億美元令人費解。”貝克首席經濟學家進壹步分析稱：“特朗普總統的嚴重問題在於其不受任何交易約束”，“他隨時可能要求更多資金。”他建議，“若將特朗普索要金額的二十分之壹用於扶持受對美出口減少影響的本國勞動者和企業，反而能占據更有利地位。”林雨宣 imsun@donga.com