韓美關稅談判立場沒有交集……預計將在亞太經合組織峯會後展開持久戰

韓國和美國就3500億美元（約486萬億韓元）的對美投資基金等韓美關稅協議進行了後續談判，但未能縮小分歧。據悉，在韓國工人被逮捕關押事件持續產生影響的情況下，韓國政府正在考慮美國總統特朗普很有可能下個月訪韓並出席慶州亞太經合組織（APEC）領導人會議之後談判長期化的可能性。韓國產業通商資源部長官金正官日前在美國會見美國商務部長盧特尼克，就韓美貿易協議進行了後續談判後。他於14日回國後在回答有關談判成果的提問時表示：“雙方正在進行磋商。”盧特尼克在韓美產業部長會談前一天的11日表示，“韓國要麼交關稅，要麼接受協議，兩者選一”，主張如果韓國不接受美國的要求，關稅有可能再次提高到25%。韓國政府人士則表示：“目前韓美之間的差距還很大。”總統室發言人姜由楨也在當天的吹風會上表示：“關稅談判的特點是互相提出新的條件，保持最佳狀態的均衡。關稅談判是調整基準點的過程，完成的時間點是韓國的利益得以落實的時間點。現在變數很多。”韓美7月30日達成關稅協議，內容包括美國對韓國的對等關稅從25%下調至15%，韓國則籌集3500億美元規模的對美投資基金。但是，圍繞對美投資基金，美國要求韓國簽署與日本類似的諒解備忘錄，韓美的立場在後續談判中處於平行線。據悉，美日就備忘錄達成協議，一旦美國指定投資處，日本將在四五天內以現金進行投資，投資資金回收後，美國將獲得90%的投資收益。韓國政府的方針是，面對美國恢復關稅的威脅，不會急於進行談判。由於美國佐治亞州拘留韓國工人事件，企業對美投資的不信任感增大，國內輿論惡化，因此難以輕易接受美國的要求。政府高層人士表示：“雖然不能就此推遲談判，但是有很多變數。會考慮美中關稅談判和APEC峯會日程等進行判斷。”其核心要義是，考慮到慶州APEC峯會（10月31日）和美國推遲對中國關稅的時限（11月10日）等因素，應對韓美關稅談判長期化的可能性。此前，美國白宮人士對美國有線電視新聞網（CNN）表示，正在準備在APEC峯會期間特朗普訪韓，“訪韓的焦點是經濟合作，貿易、安保和民間原子能合作也將包括在（議題）中。”朴勳相記者、申圭鎮記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com