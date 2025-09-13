李在明“就任百日”支持率爲58%……一週下跌5個百分點

據統計，迎來就任100天的李在明總統的國政支持率爲58%。韓國蓋洛普9日至11日以全國1002名18週歲以上人士爲對象進行了調查。結果顯示，58%的人肯定李在明“做得很好”，認爲“做得不好”的否定評價佔34%。而在9月第一週的調查中，肯定評價爲63%，否定評價爲28%。在上週的調查中，李在明的國政支持率在一個半月內恢復到了60%以上，但一週後再次跌至60%以下。對於積極評價李在明執政的理由，回答“經濟和民生”的人最多，佔14%，其次是“外交”（12%），然後是“溝通”和“整體上做得好”（各7%）。否定評價的理由中，“外交”最多，佔22%，其次是“整體上不對”（8%）、“過度的福利和民生支援金”（7%）等。韓國蓋洛普分析說：“在否定評價理由中，‘外交’再次上升到了最高水平。據推測，這是因爲在美國佐治亞州電池工廠建設現場工作的300多名韓國勞動者因涉嫌非法滯留而被逮捕和拘留的事件造成了影響。”在政黨支持率調查中，共同民主黨的支持率爲42%，國民力量黨的支持率爲24%。此外，KBS廣播電視臺委託韓國Research從8日到10日三天間以全國1000名18週歲以上男女爲對象進行的輿論調查中，對於李在明的支持率，66%的人認爲“做得好”，29%的人認爲“做得不好”。MBC臺委託Korea Research在9日至10日以全國1003名18歲以上男女爲對象進行的調查中，63%的人回答“做得好”，28%的人回答“做得不好”。韓國蓋洛普、韓國Research、Korea Research的調查全部以100%無線電話方式進行。詳細內容請參考中央選舉輿論調查審議委員會網站。李相憲記者 dapaper@donga.com