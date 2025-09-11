“咬斷強姦犯舌頭”的崔末子，時隔61年被判無罪

“崔末子無罪！”表情明朗的崔末子（音，79歲）10日走出釜山地方法院時這樣說道。崔末子因咬住試圖強姦自己的男性的舌頭而被判有罪，在61年後終於被認定是正當防衛，剛剛被判無罪。釜山地方法院刑事5部（部長審判員金賢順）10日在對崔末子案的重審中，就嚴重傷害等嫌疑表示“被認定爲正當防衛”，宣告其無罪。這是崔末子時隔61年洗脫了罪行。旁聽席上爆發出掌聲和歡呼聲，法庭警衛也出面制止。檢察機關計劃不上訴。宣判後，崔末子在釜山律師協會舉行的記者招待會上發表感想說：“原以爲無罪會痛快，但心情空落落的。”她還說：“雖然周圍的人都說（請求重審）是‘以卵擊石’，並勸阻我，但我想成爲像我這樣的受害者的希望。應該修改相關法律，讓性暴力加害者受到嚴懲。”崔末子在1964年5月18歲時，因涉嫌咬傷試圖強姦自己的男性，將其舌頭咬斷1.5釐米而被拘留起訴，被判處有期徒刑10個月，緩期兩年執行。崔末子認爲自己是“爲防禦性暴力的正當防衛”的主張沒有被採納。崔末子在事件發生56年後的2020年5月申請重審，但一審和二審法院以“沒有證據”爲由，駁回了她關於“過去調查中檢察官非法拘禁並強迫自白”的主張。大法院經過3年多的審理，表示“充分可以認爲崔某的主張是正確的”，駁回了案件。釜山高等法院接受了今年2月大法院決定將崔某嚴重傷害事件退回重審的抗訴。釜山地方檢察廳在7月23日舉行的重審終審判決中量刑崔末子爲無罪。釜山=金和永記者 run@donga.com