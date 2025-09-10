全智賢、姜棟元諜戰愛情劇《北極星》或成迪士尼Plus旱季甘霖

“全智賢與姜棟元聯袂出演的諜戰愛情劇”——僅憑這壹表述，迪士尼Plus於10日公開的9集系列劇《北極星》便已足夠引人註目。兩位頂級演員的聯袂出演意味著明星號召力已有保證。對於持續推出佳作卻始終難獲票房成功的迪士尼Plus而言，《北極星》能否成為久旱甘霖令人期待。《北極星》作為全智賢與姜棟元的首度合作之作，自年初起就在社交媒體引發熱議。雖是全智賢時隔四年的電視劇回歸，但更令人關註的是姜棟元自2004年《魔術》後時隔21年再度出演電視劇。兩位演員均表示“正是因為渴望與對方合作”才選擇了這部作品。從預先公開的內容來看，該劇堪稱大片規格。全智賢飾演享有國際聲譽的聯合國大使文珠，在追查總統候選人遇襲事件幕後黑手的過程中，與姜棟元飾演的國籍不明的特工山湖共同揭曉威脅朝鮮半島的巨大真相。鑒於劇情規模宏大，如何梳理復雜的事件發展脈絡將成為作品成敗關鍵。業界關註該劇還有另壹層原因：《北極星》是迪士尼Plus今年最具野心的作品。自《MOVING》（2023年）和《照明商店》（2024年）後，平臺始終缺乏具有號召力的爆款作品，今年上半年所有原創系列均在票房表現上未盡如人意。《揭秘最前線》（金惠秀主演）、《超聲刀》（薛景求、朴恩斌主演）、《血謎拼圖》（孫錫久、金多美主演）及《下流大盜》（柳承龍、林秀晶主演）等作品雖均集結頂級演員與高額投資，卻均未達預期。某電視劇導演表示：“雖然不能忽視演員的票房號召力，但單靠明星效應制勝的時代已經過去，作品最終還是要靠劇情取勝。”執筆《北極星》的鄭瑞景編劇雖憑借電影《分手的決心》等作品獲得認可，但其在長篇劇集領域尚未推出成功之作。某流媒體行業人士指出：“此前迪士尼Plus的內容多針對男性觀眾，在創造口碑效應方面稍顯不足。而《北極星》作為以女性角色為主的作品，有望吸引多元觀眾群體，或將成為平臺實現逆轉的契機。”金泰彥記者 beborn@donga.com