李政厚時隔20天再轟本壘打 賽季累計8支

舊金山巨人隊球員、“風之孫”李政厚（27歲）在時隔20天後再次擊出本壘打。9日在美國職業棒球大聯盟（MLB）主場對陣亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，李政厚作為球隊先發第七棒打者兼中外野手出場，在首次擊球時便轟出2分本壘打。當時球隊以0比3落後，二局下半壹人出局壹壘有人情況下，他抓住對方右撇子先發投手內維爾•克裏德梅特（31歲）壹記內角下墜曲線球，將球擊至7.3米高的甲骨文公園球場右側圍墻外。該擊球飛行距離達111米。這是李政厚自上月20日對陣聖叠戈教士隊比賽後，時隔15場比賽再度擊出本壘打。這是他本賽季第8支、MLB生涯第10支本壘打，由此成為韓國第8位實現兩位數本壘打的球員。此前，秋信守（218支）、崔誌萬（67支）、金河成（50支）、姜正浩（46支）、崔熙燮（40支）、李大浩（14支）、朴炳鎬（12支）均在大聯盟擊出過10支以上本壘打。第四局擊出右前方向幹凈安打的李政厚，在第六局下半雙方4比4平手且無人出局壹、二壘有人時，更擊出三壘方向突襲短打安打。此役李政厚貢獻4次擊球3次安打2分打點2得分，表現十分活躍，賽季打擊率從0.267升至0.271（510次擊球、138支安打）。這是他自6月14日後時隔87天重返二成七打擊率區間。繼李政厚之後本場比賽又轟出4支本壘打的舊金山巨人隊，最終以11比5逆轉戰勝亞利桑那隊。亞特蘭大勇士隊球員金河成（30歲）在同日對陣芝加哥小熊隊的主場比賽中，以第四棒先發打者身份出場，這是其MLB生涯首次擔任第四棒，最終貢獻3次擊球1支安打1得分。第壹局下半，金河成抓住對方先發投手今永昇太（日本）的指叉球擊出中外場方向安打。去年5月8日效力聖叠戈教士隊時與本月3日亞特蘭大首秀戰中，金河成兩次對陣今永昇太均5次擊球無安打，此次在第三次交鋒中成功擊出安打。亞特蘭大勇士隊最終以4比1獲勝。趙英宇記者 jero@donga.com