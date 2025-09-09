為踐行“愛鄰如己”信念 韓國壹牧師無償捐獻腎臟與肝臟

“我認為不應止步於空談‘愛鄰如己’，而應將其付諸實踐。”8日在保健福祉部主辦的“第八屆生命分享周紀念儀式”上獲部長表彰的慶尚北道尚州耶魯教會主任牧師李澤祚（64歲，見圖）如此解釋向非親屬捐獻器官的初衷。李牧師於1993年捐獻腎臟，2005年再度捐獻肝臟。自2022年起，他擔任腎臟捐獻與受贈者組織“新生命分享會”會長，致力於器官捐獻宣傳與理念推廣，由此獲得表彰。1993年在殘疾人設施開展誌願服務時，他曾協助壹名17歲聾啞腎衰竭患者前往醫院就醫。“目睹孩子接受透析時痛苦不堪的情形，經咨詢醫院得知捐獻腎臟可助其重獲健康”，這成為他決定捐獻器官的契機。即便在捐獻腎臟與肝臟後，他仍保持良好健康狀態，去年更完成了騎自行車縱貫韓國的壯舉。他表示：“若捐獻後身體衰弱，便難以號召他人分享生命與愛心，因此始終註重身體健康管理。”雖承認器官捐獻並非易事，但他強調只要懷揣助人之心便可實現。“在這個艱難時世，若遇病痛苦難的鄰人，不應漠然路過，而應邁步向前共同分擔傷痛。”當日的紀念儀式上，共有36名個人及2家機構因推動器官捐獻事業與生命分享文化發展獲頒部長表彰。趙維拉記者 jyr0101@donga.com