李在明與朝野兩黨代表首次會晤，“組建民生經濟協議體”

李在明總統8日與共同民主黨代表鄭清來、國民力量黨代表張東赫舉行會晤，就組建民生經濟協議體達成了協議。民生經濟協議體將推進廢除瀆職罪等。李在明當天在總統室與鄭清來進行了單獨會晤和朝野代表午餐會晤後，又與張東赫進行了單獨會晤。李在明與朝野代表的會晤進行了80分鐘，又和朝野代表分別進行了30分鐘的單獨會晤。共同民主黨首席發言人朴洙賢和國民力量黨發言人朴成勳在午餐會晤後舉行的新聞發佈會上表示："朝野代表就組建民生經濟協議體達成了協議。"這意味着，雙方就張東赫提議的民生經濟協議體達成了協議。新設的民生經濟協議體將由總統政務首席祕書和朝野院內代表或政策委議長參與，預計將以朝野選舉共同公約爲中心，討論青年僱用、廢除瀆職罪、股票轉讓稅大股東標準、提振地方建設景氣等問題。李在明在當天的發言中表示："我認爲現在應該成爲國民的總統、所有人的總統。要最大限度地找出可以相互容忍的東西，果斷地共同實行共同公約。"張東赫也表示："希望總統成爲結束只有殺死對方自己才能生存的政治的總統。如果總統起到恢復政治的中心作用，在野黨也會積極協助民生。"鄭清來答道："總統今天好像成了'和諧製造者'。"據悉，李在明在與張東赫的30分鐘單獨會晤中，就以執政黨強硬派爲中心進行的檢察改革動力表示，"將採取措施，充分反映在野黨的立場"。國民力量黨還稱，李在明決定，只要張東赫提出要求，將隨時與在野黨領導部進行溝通。不過，就延長特檢法等爭論議題，雙方仍處於平行線。張東赫表示，"在就任的100天裏，特檢比總統見到得更多"，要求李在明對執政黨正在推進的延長特檢法、設立內亂特別法庭、大規模擴充大法官行使否決權。相反，鄭清來表示："至少應該對製造內亂和外患採取零容忍的原則。希望對緊急戒嚴負有責任的勢力能夠真誠地道歉，協助結束內亂。"同時，與李在明見面的朝野代表當天在當選代表後第一次握手。此前，鄭清來將國民力量黨定性爲"內亂政黨"，拒絕與之握手，但在當天的會晤中，在合影留念之前，他與張東赫握手致意。