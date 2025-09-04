尹錫悅再被捕後實施“司法抵制” 宣稱“不要鎮壓軍隊，應向我問責”

前總統尹錫悅在遭再逮捕後采取“司法抵制行動”，3日他聲稱“請停止對涉應急戒嚴軍人的調查與審判，向我問責”。作為軍隊統帥權擁有者的尹前總統雖要求追究自身責任，但自7月10日被再逮捕後，其壹直拒絕配合特檢組的所有調查及庭審出席。據尹前總統法律代理團隊透露， 尹錫悅2日會見宋振浩律師時表示：“請立即停止對軍人及軍隊的鎮壓。所有責任應追究曾擔任軍隊統帥者的我，請停止對軍人的調查與審判，並對已起訴軍人撤銷公訴。”他同時表示，“我每日都在為參與戒嚴的軍人及其家屬祈禱。”宋律師轉述稱：“（尹前總統）時常表示，對那些將軍人誣陷為內亂勢力的反國家行為難以抑制憤慨。”針對尹前總統這則98字長度的發言，法律界內外出現“不負責任”的批評之聲。此前憲法法院彈劾審判期間，當陸軍特戰司令官郭鐘根前司令作證稱“接到速破國會大門並拖出內部人員的指令”時，尹錫悅曾辯稱：“按常理而言，從事組織及公職生活者接到難以執行的指令時，應表明‘現實上不可行’”，顯現推卸責任的姿態。對於“為軍人及家屬祈禱”的表述，亦有觀點指出：“這或是企圖倚重對特檢調查持批判態度的保守新教界。”現收押於首爾拘留所的尹前總統，上月7日在特檢組執行逮捕令時曾高聲抗拒，“我作為從事27年檢察工作的人，若合法豈會不自願前往？”“爾等何人竟敢對我動手？”李基旭記者 71wook@donga.com